EANS-Adhoc: Weatherford International Ltd. / Weatherford reicht Formular 8-K ein

08.10.2013

GENF, 8. Oktober 2013 -- Weatherford International Ltd. (NYSE / Euronext Paris / SIX: WFT) informiert heute seine Anteilseigner, dass das Formular 8-K bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde. Das Formular 8-K enthält eine Erklärung zum Abschluss des Verkaufes der ca. 38,5 % Kapitalanteile, die Weatherford an Borets International Limited gehalten hat.

Weatherford International Ltd. stellt seinen Jahresbericht auf Formular 10-K, seine Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K, seine gemäß Artikel 16 des U.S. Securities Exchange Act von 1934 eingereichten Berichte sowie Änderungen an diesen Berichten, die bei der SEC eingereicht wurden oder dieser zur Verfügung gestellt wurden, so schnell wie möglich kostenlos auf seiner Website bereit, sobald Weatherford International Ltd. diese Dokumente elektronisch bei der SEC eingereicht oder dieser zur Verfügung gestellt hat. Diese Dokumente werden auf der Website von Weatherford International Ltd. unter www.weatherford.com in der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht.

Die SEC führt eine Website mit Berichten, Erklärungen von Bevollmächtigten und anderen Informationen zu Emittenten, die elektronische Dokumente bei der SEC einreichen. Diese Materialien können auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov elektronisch bezogen werden.

Kopien der oben genannten Informationen sind außerdem kostenlos auf telefonische oder schriftliche Anfrage erhältlich bei:

Weatherford International Ltd. Investor Relations 4-6 Rue Jean-Francois Bartholoni 1204 Genf, Schweiz Kontakte: Karen David-Green Vice President - Investorenpflege +1.713.836.7430

QUELLE Weatherford International Ltd.

Emittent: Weatherford International Ltd. Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6 CH-1204 Geneva Telefon: +41.22.816.1500 FAX: +41.22.816.1599 Email: karen.david-green @ weatherford.com WWW: http://www.weatherford.com Branche: Öl und Gas Exploration ISIN: CH0038838394 Indizes: Börsen: Main Standard: SIX Swiss Exchange, Börse: New York, Euronext Paris Sprache: Deutsch