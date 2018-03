Papst beruft für 2014 Sonderbischofssynode zu Familie ein

Synode soll auch kirchlichen Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen behandeln

Vatikanstadt, 08.10.13 (KAP) Papst Franziskus hat für Oktober 2014 eine Sonderbischofssynode zur Familienpastoral angekündigt. Vom 5. bis 19. Oktober beraten Repräsentanten aller Ortskirchen zusammen über "Die pastoralen Herausforderungen der Familie im Rahmen der Evangelisierung", informierte Vatikansprecher P. Federico Lombardi am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Sala Stampa. Das Thema sei auf dem Tisch der Tagung des Papstes mit den acht Berater-Kardinäle gewesen; die Entscheidung, eine Sondersynode abzuhalten, sei erst am Montag gefallen, als der Rat der Synode und der Papst gemeinsam getagt hatten, so Lombardi. In Rahmen der Synode soll auch über das Thema der wiederverheirateten Geschiedenen gesprochen werden.

