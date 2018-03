"Die große Comedy Chance": Oliver Pocher, Peter Rapp, Eva Maria Marold und Ulrike Beimpold in der Jury

Andi Knoll moderiert - am 10. und 17. Jänner 2014 in ORF eins

Wien (OTS) - Wie viel Talent Österreich hat, zeigt ORF eins derzeit im Rahmen der dritten Staffel von "Die große Chance" - jeweils am Freitag um 20.15 Uhr in ORF eins. Dass aber besonders das komödiantische Talent der Österreicherinnen und Österreicher sehr stark ausgeprägt ist und es verdient, in einer eigenen Show hervorgehoben zu werden, hat bereits die erste Staffel von "Die große Comedy Chance" im vergangenen Jahr gezeigt. Und auch im Jänner 2014 zeigt ORF eins zum zweiten Mal, wie lustig Österreichs Nachwuchs-Comedians sind und wer nur darauf wartet, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu unterhalten. Bereits im Sommer hat sich der ORF auf Comedy-Castingtour durch Österreich begeben und dabei viel komödiantisches Talent entdeckt. Wer allerdings das Zeug zum "Comedy Star 2013" hat und bei der Castingshow am 10. Jänner 2014 sowie im Finale von "Die große Comedy Chance" am 17. Jänner 2014 ins Rennen um 25.000 Euro geht, entscheiden die Juroren. Neben der bereits routinierten Jury rund um Peter Rapp, Eva Maria Marold und Ulrike Beimpold wird in der zweiten Staffel auch Deutschlands Starcomedian Oliver Pocher Platz am Juroren-Pult nehmen. Moderiert wird "Die große Comedy Chance" von Andi Knoll.

Alle Infos zu Tickets für die beiden Shows, die am 21. und 28. Oktober 2013 im ORF-Zentrum aufgezeichnet werden, sind unter http://tickets.ORF.at abrufbar.

