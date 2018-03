ORF Ö1-Mittagsjournal 12.00 h

ORF Funkhaus Wien (OTS) - Mittagsjournal / Dienstag, 08.Okt 2013 12:00.00

Wetter - Jörg Stibor

OECD-Bildungsstudie "Pisa für Erwachsene" - Martin Haidinger Bildungsstudie - Mod.G. Christiane Spiel - Christian Williwald EU-Innenminister tagen - Ernst Kernmayer

EU-Tabakrichtlinie vor Abstimmung im EU-Parlament -

Raimund Löw

USA: Rolle der Tea Party - Verena Gleitsmann

D: Neue Stärke der CSU - Birgit Schwarz

SPÖ Unterschriften für Urabstimmung -

Monika Feldner-Zimmermann

SPÖ+ÖVP zu Demokratiereform und Holzinger - Regina Pöll Gesundheitsreform : Rolle der Krankenkassen - Andreas Jölli JP-Trailer: Man ist, was man (nicht) isst: Weltverbesserung

am Teller - Cornelia Krebs

Reaktion Innenministerium zu "Strafen-Quote" - Peter Daser "Wahlverhalten auf den zweiten Blick" - Katja Arthofer

Daten-Affäre - Petra Pichler

KSV : Forderungen an Alpine - Barbara Battisti

Kritik am Klimabericht - Reka Tercza

Nachruf Patrice Chereau - Hans Woller

Wetter - Jörg Stibor

Nachrichten - Tanja Geleckyj

Englische Nachrichten - Genny Johnson

Französische Nachrichten - Blaise Gauquelin

Moderation: Christian Williwald

Regie: Wolfgang Williwald

