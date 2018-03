Start von "Undercover Boss" in ORF eins

Folge eins: Firma HABAU am 9. Oktober

Wien (OTS) - Sie sind smart, sie sind erfolgsverwöhnt, sie gehören zu den Topmanagern Österreichs und werden erneut auf eine harte Probe gestellt: Das Erfolgsformat "Undercover Boss" geht am Mittwoch, dem 9. Oktober 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins in die nächste Runde. In sieben Folgen und zwei Revisit-Episoden tauschen insgesamt sieben Führungskräfte Anzug gegen zweckmäßiges Arbeitsgewand. Sie sagen alle Businesstermine ab, packen stattdessen mit an und tauchen undercover in die Welt ihrer Mitarbeiter ein: ausgestattet mit einer neuen Biografie und einem völlig neuen Aussehen. Die Bosse erfahren am eigenen Leib, was ihre Entscheidungen für die Mitarbeiter/innen bedeuten und was sie verbessern können. Erst am Ende des Experiments werden die Seiten wieder getauscht - und der "Undercover Boss" gibt seine wahre Identität bekannt. Zum Start der zweiten Staffel des internationalen Erfolgsformats geht Karl Steinmayr, kaufmännischer Geschäftsführer von HABAU, als Erster undercover in "sein" Unternehmen und macht sich ein genaues Bild.

Im Anschluss, um 21.05 Uhr startet mit "Die härtesten Jobs Österreichs" ein weiteres ORF-eins-Erfolgs-Real-Life-Dokuformat. In der ersten Folge lernen Elke Winkens und Rainer Schönfelder neue Berufsfelder kennen. So versucht sich Elke Winkens als Industrierauchfangkehrerin und Rainer Schönfelder beginnt seine Schicht im Zirkus.

Die zweite Staffel von "Undercover Boss":

9. Oktober: Karl Steinmayr, kaufmännischer Geschäftsführer von HABAU 16. Oktober: Christian Sterba, gewerberechtlicher Geschäftsführer von Simacek Wien

23. Oktober: damaliger Rosenberger-Geschäftsführer Kris Rosenberger 30. Oktober: Oliver Schmerold, Verbandsdirektor des ÖAMTC

Außerdem mit dabei am 6., 13. und 20. November (Reihenfolge steht noch nicht fest) sind:

Schirnhofer-Geschäftsführer Christian Laschet, Ernst Mayr, Geschäftsführer der Fussl Modestraße, CEO von ELK Erich Weichselbaum und CEO von G4S Dr. Matthias Wechner

11. Dezember: "Undercover Boss" Revisit Doppelfolge

Folge eins am 9. Oktober um 20.15 Uhr in ORF eins: "Undercover Boss -Karl Steinmayr / HABAU"

In der ersten Folge steht der Baukonzern HABAU im Mittelpunkt der Sendung. Karl Steinmayr (52), kaufmännischer Geschäftsführer des mit 3.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viertgrößten Baukonzerns Österreichs, legt als "Undercover Boss" eine Woche lang im eigenen Unternehmen Hand an. Sein klimatisiertes Büro tauscht er gegen einen schweißtreibenden Job auf den größten Baustellen Österreichs. Unter dem Decknamen "Frank Unterberger" wird der Topmanager auf eine harte Probe gestellt und schlüpft in die Rolle eines einfachen Bauarbeiters. Seine erste Aufgabe vermasselt der ungeschickte Bauarbeiter Frank. Als er zum Betonieren eingesetzt wird, will sein Helm einfach nicht am Kopf halten. Unter der Aufsicht von Maurer Sahfai stellt sich der "Undercover Boss" auch nicht geschickter an -ein gutes Augenmaß scheint Frank fremd zu sein. Auch auf der ÖBB-Großbaustelle erntet Karl Steinmayr alias Frank Unterberger kein Lob. Am letzten Tag des Experiments muss der "Undercover Boss" zum Straßenbau und trifft auf seinen wohl strengsten Chef: Baggerfahrer Gerhard. Denn Gerhard rückt seinem Chef den Kopf zurecht.

"Undercover Boss" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

