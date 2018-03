ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten porträtieren "ihre Stadt" - ab 9. Oktober im "Weltjournal"

Frankreich-Korrespondentin Eva Twaroch präsentiert "Mein Paris"

Wien (OTS) - Von London bis Istanbul - Unbekanntes, Überraschendes und immer wieder Aha-Erlebnisse - in sechs halbstündigen Reportagen:

Das ORF-Auslandsmagazin "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - begleitet ab Mittwoch, dem 9. Oktober 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 sechs journalistische Topprofis bei ihren sehr persönlichen Rendezvous mit interessanten Menschen an wichtigen Orten. Sechs ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten zeigen ihre Stadt - auf etwas andere Art, als man sie aus den Nachrichten kennt. Den Anfang macht "Mein Paris" mit Eva Twaroch, es folgen "Mein London" mit Bettina Prendergast (16. Oktober), "Mein Berlin" mit Peter Fritz (13. November), "Mein Brüssel" mit Cornelia Primosch, "Mein Istanbul" mit Christian Schüller und "Mein Rom" mit Mathilde Schwabeneder.

Weltjournal: "Mein Paris"

Das erste Städteporträt führt in die "Stadt der Lichter". Seit mehr als 20 Jahren lebt die Frankreich-Korrespondentin Eva Twaroch in Paris. Als profunde Kennerin der Stadt nimmt sie die Zuseherinnen und Zuseher mit auf eine Erkundung abseits der gewohnten Touristenpfade. Die Reise führt von den Palästen in die Außenbezirke, von bodenständigen Bistros in die mondäne Modewelt. Der österreichstämmige ehemalige Vizepräsident der französischen Nationalversammlung erläutert gesellschaftliche und politische Zusammenhänge. Der in Paris arbeitende Architekt Dietmar Feichtinger zeigt anhand historischer und eigener Bauwerke, warum uns die Schönheit dieser Stadt so berührt.

Bereits zum sechsten Mal werden die ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten am Montag, dem 14. Oktober, um 19.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus über ihre politischen Einschätzungen referieren und Fragen aus dem Publikum beantworten. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei; Anmeldungen unter der Telefonnummer (01) 501 70 377.

Dieses "Weltjournal" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und steht als zeitnahe Servicewiederholung am Donnerstag, dem 10. Oktober, um 21.55 Uhr auf dem Programm von ORF III Kultur und Information.

WELTjournal +: "Sex, Macht und Politik"

Die anschließende "WELTjournal +"-Dokumentation "Sex, Macht und Politik" untersucht um 23.00 Uhr in Frankreich, New York, Los Angeles und Moskau, wie durch den Einsatz von Edelprostituierten neue Märkte erobert, Politiker in Misskredit gebracht oder sogar nationale Interessen befördert werden. Die publik gewordenen Sex-Partys des früheren Direktors des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, sind nur die Spitze des Eisbergs einer in der Geschäftswelt üblichen Praxis: Vertragsabschlüsse werden häufig mit dieser Art von vergnüglicher "Zuwendung" erleichtert.

