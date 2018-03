Steigenberger Hotel Group: Mit gratis WLAN unbegrenzt surfen

Frankfurt (ots) - Kostenfrei und unbegrenzt surfen im World Wide Web:

Diesen Service stellt die Steigenberger Hotel Group ihren Gästen ab Beginn des nächsten Jahres in allen Steigenberger und InterCityHotels zur Verfügung. Das Frankfurter Unternehmen zählt damit zu den Vorreitern auf dem deutschen Hotelmarkt.

Ob bequem auf dem Hotelzimmer oder in der Lobby, ob mit Laptop oder Smartphone: Ab Januar 2014 kommen Gäste der Steigenberger Hotel Group in allen Häusern der Marken Steigenberger Hotels and Resorts und InterCityHotel in den Genuss des freien WLANs. Die Steigenberger Hotel Group ermöglicht ihren Gästen den kostenfreien und unbegrenzten Internetzugang in allen öffentlichen Bereichen sowie auf den Zimmern. Damit zählt die in Frankfurt am Main ansässige Hotelgruppe zu den Vorreitern auf dem deutschen Hotelmarkt.

Mit diesem Angebot reagiert die Steigenberger Hotel Group auf die Wünsche und gestiegenen Ansprüche ihrer Gäste, die gratis WLAN zu den wichtigsten Kriterien bei der Wahl eines Hotels zählen.

"Wer heute - in einer stetig mobiler werdenden Welt - unterwegs ist, möchte auf die Verbindung zum Internet nicht verzichten. Wir haben erkannt, dass sich unsere Gäste wohler fühlen, wenn sie unkompliziert surfen und Kontakt mit Familie, Freunden oder Geschäftspartnern aufnehmen können", erläutert Puneet Chhatwal, CEO der Steigenberger Hotels AG. "Die Bereitstellung von freiem WLAN ist ein großer Gewinn für die Gäste der Steigenberger Hotel Group."

Aktuelle Pressemitteilungen finden Sie im Presseportal unter www.steigenbergerhotelgroup.com

Die Steigenberger Hotels AG ist eine der führenden Hotelgesellschaften in Europa mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Portfolio des Unternehmens umfasst derzeit 97 Hotels in Deutschland, Österreich, Belgien, der Schweiz, den Niederlanden, in Ägypten und China - darunter 14 Häuser, die sich im Bau oder in der Planung befinden. Unter der Dachmarke Steigenberger Hotel Group stehen die beiden Marken Steigenberger Hotels and Resorts (individuelle First Class- und Deluxe-Hotels) und InterCityHotel (gehobene Mittelklassehotels direkt an Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen und Flughäfen gelegen). www.steigenbergerhotelgroup.com

