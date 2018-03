Pirker / Rübig: Ausbau der Verkehrs- und Energieinfrastruktur in Österreich ist Zukunftsthema Nummer eins

EU-Parlament beschließt 33-Milliarden-Euro- Ausbauprogramm für Verkehrs-, Telekom- und Energieinfrastruktur: "Auftrag an die neue Bundesregierung"

Straßburg, 08. Oktober 2013 (ÖVP-PD) "Der Ausbau der

Verkehrs- und Energieinfrastruktur in Europa ist Zukunftsthema Nummer eins für Österreich. Nur mit ausgebauten und modernen Verkehrswegen ist weiteres Wirtschaftswachstum in Österreich möglich. Nur mit leistungsfähigen und smarten Energienetzen

kann Österreich zum Vorreiter der Energiewende in Europa

werden", so Hubert Pirker, ÖVP-Verkehrssprecher, und Paul

Rübig, ÖVP-Energie- und Industriesprecher im Europäischen Parlament. Die beiden Europaabgeordneten begrüßen den

Beschluss der neuen "Connecting Europe Facility" gestern Abend

in den zuständigen Parlamentsausschüssen. Mit dem 33

Milliarden Euro schweren Programm soll die Verkehrs-, Telekom-

und Energieinfrastruktur in der EU massiv ausgebaut werden.

****

"Eine der letzten Hürden für die Finanzierung der österreichischen Großprojekte Koralmtunnel,

Semmeringbasistunnel und Wien-Hauptbahnhof ist jetzt genommen.

Unser heutiger Beschluss ist damit auch ein Auftrag an den

neuen Verkehrsminister, rasch die noch fehlenden

Detailplanungen abzuschließen", erklärt Pirker. Die

europäischen Verkehrs- und Wirtschaftsachsen "enden nicht am anderen Ende des Tunnels". Deshalb müssten jetzt Fragen wie

die Trassenführung des baltisch-adriatischen Verkehrskorridors

etwa entlang des Wörthersees dringend geklärt werden, betont

der ÖVP-Verkehrspolitiker. Die dazu notwendigen

Machbarkeitsstudien und Umweltverträglichkeitsprüfungen können von der EU bis zu 50 Prozent kofinanziert werden. Lärmschutzmaßnahmen können bis zu 20 Prozent mit EU-Geldern mitfinanziert werden. "Ich habe mich von Anfang an dafür eingesetzt, dass der Lärmschutz gefördert wird. Kein Verkehrsausbau ohne Akzeptanz der Bürger", so Pirker

Rübig weist auf die Bedeutung des Ausbaus der Stromnetze

und der Energiespeichermöglichkeiten hin: "Hier liegt bisher

der Flaschenhals. Weil es hier zu eng ist, gerät der Ausbau

der erneuerbaren Energien an seine Grenzen. Deshalb brauchen

wir endlich einen Durchbruch", so der ÖVP-EU-Abgeordnete.

Rübig weist auch auf die "gesamtwirtschaftliche Wirkung" von Investitionen in die Infrastruktur hin: "Neben Innovationen

und dem Humankapital ist die Infrastruktur einer der

wichtigsten Faktoren, damit Europa leistungs- und

wettbewerbsfähig bleibt. Leider investieren wir in Europa in

diesem Bereich noch viel zu wenig", so Rübig.

Deshalb bedauert Rübig die Kürzungen des Infrastrukturprogramms im Vergleich zu den ursprünglichen

Plänen: "Es ist nicht nachvollziehbar, warum gerade bei

solchen Zukunftsinvestitionen, die massive Folgeinvestitionen, Arbeitsplätze und Wachstum auslösen, so gekürzt wird", so

Rübig. Aufgrund der von den EU-Mitgliedstaaten durchgesetzten Einsparungen des EU-Budgets sind für die neue "Connecting

Europe Facility" für den Zeitraum von 2014 bis 2020 anstatt

wie ursprünglich geplant 50 Milliarden Euro, nur noch 33,2 Milliarden Euro vorgesehen. Rübig fordert auch, die Versteigerungserlöse der Telekomfrequenzen ausschließlich für Investitionen in Telekominfrastruktur, insbesondere Broadband-

Netze zu verwenden.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Hubert Pirker MEP, Tel.: +32-2-284-5898,

hubert.pirker@ep.europa.eu

Dr. Paul Rübig, MEP, Tel.: +32-2-284-5749,

paul.ruebig@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu