ÖH Uni Graz: 1800 Unterschriften am 1. Tag - Petition überwältigender Erfolg

Graz (OTS) - Allein am gestrigen ersten Tag der Petition gegen die massive Verschlechterung von studienrechtlichen Bedingungen ("Vorziehregelung 90/10") an der Uni Graz hat bereits die überwältigende Zahl von über 1800 Personen unterschrieben. Die Anliegen der Studierenden können so nicht weiter vom Senat der Universität ignoriert werden.

Weitere Infos: http://bit.ly/vorziehen

