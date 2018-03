Onlineprinters mit "AGFA Valued Customer Award 2013" ausgezeichnet / Agfa Graphics würdigt Onlinedruckerei für langjährige Druck- Partnerschaft

Neustadt a. d. Aisch (ots) - "Für die langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehung und Kompetenzpartnerschaft in der Druckbranche hat sich Agfa Graphics beim Online-Druckdienstleister Onlineprinters GmbH mit dem diesjährigen "Agfa Valued Customer Award 2013" bedankt. "Seit 2005 stehen wir in loyaler Partnerschaft mit Agfa und sind stolz auf den Award", freut sich Walter Meyer, Geschäftsführer der Onlineprinters GmbH. "Onlineprinters ist mittlerweile einer der größten Einzelkunden im Akzidenzbereich von Agfa Graphics in Deutschland und beeindruckt uns mit seinem internationalen Wachstum", so Frederik Dehing, Vice President EMEA bei Agfa Graphics.

Der deutsche Online-Druckdienstleister hat über 250.000 Kunden in 30 Ländern Europas und vertreibt ein hochwertiges Sortiment an Offset-und Digitaldrucksachen über 13 Onlineshops in sieben Sprachen. Am Firmenstandort im fränkischen Neustadt an der Aisch werden auf 90 Druckwerken Printprodukte in einer jährlichen Gesamtauflage von 2,5 Milliarden produziert. Damit gehört die Onlineprinters GmbH mit der deutschen Marke diedruckerei.de und der internationalen Marke Onlineprinters zu den größten Onlinedruckereien in Europa. "Unser starkes Wachstum verläuft entgegen dem allgemeinen Trend in der Druckindustrie", so der Geschäftsführer Meyer. Eine Säule des Erfolgs sind neben den günstigen Preisen der Drucksachen aus dem Onlineshop www.onlineprinters.at die technologisch hochanspruchsvolle und effiziente Produktion sowie die IT-basierte Auftragsabwicklung in der Onlinedruckerei.

Kompetenzpartnerschaft in der Druckvorstufe

"Maximale Effizienz, hohe Produktivität sowie Umweltschutzmaßnahmen in der Produktion führen zu Kostenersparnis im gesamten Druckprozess. Starkes Wachstum braucht starke Partner. Mit Agfa an unserer Seite haben wir dafür den richtigen Kompetenzpartner", bedankt sich Walter Meyer beim Team von Agfa Graphics. Für die optimale Produktionstechnik in der Druckvorstufe sind integrierte Vorstufenlösungen von Agfa im Einsatz: Im PrePress-Workflow werden bis zu 3.000 Druckaufträge täglich abgearbeitet, die über den Onlineshop in die Produktion eingespeist werden. Für den optimalen Ablauf sorgt die Workflow-Lösung Apogee Suite. Für die rund 90 Offset-Druckwerke werden auf den Agfa-Avalon-Belichtern die dafür benötigten Druckplatten produziert. Die CTP-Belichter sorgen für energieeffiziente und umweltschonende Laserbelichtung der Druckplatten, wobei für die "Entwicklung" keine aggressive Chemie mehr zum Einsatz kommt. Die Amigo-TS-Druckplatte von Agfa Graphics fügt sich aufgrund ihrer hervorragenden ökologischen und produktionsstabilen Eigenschaften optimal in das anspruchsvolle Produktionsumfeld ein. Rund 3.500 Druckplatten werden täglich bei Onlineprinters belichtet, die alle über das Alu-Recycling der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch die Investition in einen neuen Agfa-Belichter des Typs Avalon N8-80 XT mit einer täglichen Leistung von 1.344 Druckplatten wird die Gesamtkapazität der Onlineprinters GmbH demnächst sogar auf circa 4.800 belichtete Druckplatten pro Tag ausgebaut.

"Die umweltfreundliche Druckvorstufe trägt erheblich dazu bei, dass wir auf einem hohen Niveau der Nachhaltigkeit arbeiten. Daran haben die Produkte von Agfa einen hohen Anteil", führt Meyer aus. Mittels eines CO2-Fußabdrucks wurden 2012 die anfallenden Treibhausgasemissionen im Betrieb erfasst und berechnet. Kunden haben somit die Möglichkeit, Druckaufträge im Onlineshop www.onlineprinters.at mit der Option "klimaneutraler Druck" zu bestellen.

Weitere Unternehmensinformationen über Agfa Graphics:

www.agfagraphics.at

Link zum Explain-it-Video "Drucksachen einfach online bestellen":

http://www.youtube.com/watch?v=FqdAhYQTl8g

Über die Onlineprinters GmbH

Die Onlineprinters GmbH zählt zu einer der größten Onlinedruckereien Europas. Das deutsche Unternehmen hat 430 Mitarbeiter und beliefert 30 Länder in Europa über Onlineshops. In der PSO-zertifizierten Produktion werden alle Drucksachen in höchster Offsetdruckqualität und im flexiblen Digitaldruck hergestellt. "Druckaufträge selbst abwickeln und schnelle Lieferung" ist der Anspruch der Geschäftskunden, die von Visitenkarten und Briefpapier über Flyer, Postkarten und Plakate bis hin zu klebegebundenen Katalogen, gehefteten Broschüren und großformatigen Werbesystemen ihre Drucksachen im Onlineshop bestellen und Druckdaten selbst hochladen. Produkt- und Unternehmensinformationen gibt es im Onlineshop und im Mobile-Shop von http://www.onlineprinters.at

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Piecha

PR-Referent

Tel.: +49(0)9161/6209807

presse @ onlineprinters.at