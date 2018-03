FPÖ-LPO Ragger: Heinz Hochegger zum gf. Bezirksparteiobmann Bezirk Wolfsberg bestellt

Harald Trettenbrein übernimmt die Funktion des Finanzreferenten der Landespartei

Klagenfurt (OTS) - Wie der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger bekannt gibt, wurde Vizebürgermeister Heinz Hochegger einstimmig vom Bezirksparteivorstand zum geschäftsführenden Bezirksparteiobmann von Wolfsberg bestellt. "Ich freue mich, dass Heinz Hochegger nun der Lavanttaler FPÖ vorsteht. Mit 1.953 Vorzugsstimmen konnte er im stärksten FPÖ-Bezirk von Kärnten auch ein respektables Ergebnis bei der Nationalratswahl einfahren", betont Ragger.

Gemeinsam mit LR Ragger wird Hochegger die Strukturen im Lavanttal stärken und auf die kommenden Gemeinderatswahlen im Jahr 2015 hinarbeiten. "Ich danke dem gesamten Bezirk für das Vertrauen und freue mich auf die Herausforderung", sagt Hochegger.

Der bisherige gf. Bezirksparteiobmann LAbg. StR. Harald Trettenbrein wurde zum neuen Finanzreferenten der Landespartei bestellt. "Für mich ist es eine große Ehre nun für die Finanzen unserer Partei verantwortlich zu sein", freut sich Trettenbrein auf seine neue Aufgabe. Ragger ist es wichtig, ihm für die vorbildhafte und tolle Arbeit zu danken. "Harald Trettenbrein könnte den Bezirk nicht besser geführt haben. Ich freue mich, ihn nun an meiner Seite in der Landespartei zu wissen", so Ragger abschließend.

(Schluss)

