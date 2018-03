Adobe bestärkt Partnerschaft: Namics wird erster Business Plus Partner in der Schweiz

Zürich (ots) - Seit mehr als zehn Jahren profitieren Namics-Kunden von der Partnerschaft mit Adobe. Mit der Intensivierung dieser Allianz werden sie in Zukunft noch umfangreichere Leistungen und Know-how im Bereich Content-Management und Digital Marketing erwarten dürfen.

Als Mitglied des Adobe Solution Partner Programms bietet Namics bereits seit vielen Jahren seinen Kunden integrierte und individuell angepasste Lösungen für Content Management und Digitales Marketing auf Basis der Angebote des führenden Softwareherstellers. Der in der Schweiz und Deutschland renommierte Webdienstleister ist von Adobe nun zum Business Plus Partner ernannt worden. Namics ist damit die erste Schweizer Full-Service-Agentur, die ihren Kunden die Vorteile dieses Partnerstatus bieten kann.

In einer Vielzahl von Adobe CQ (AEM) Projekten hat Namics ihr technisches Know-how und umfangreiche Erfahrung unter Beweis gestellt. Damit erzielte Namics für namenhafte Kunden aus Deutschland und der Schweiz nachhaltige Erfolge für deren digitales Geschäft.

Der Business Plus Status beinhaltet neben exklusiven Partnerleistungen vor allem den Beleg der professionellen Unterstützung des europaweit grössten CQ-Systemintegrators mit derzeit rund 150 Entwicklern. Durch die verstärkte Partnerschaft unterstreicht der Webdienstleister seine Position nicht nur als Integrationspartner, sondern auch als Digital Marketing-Spezialist entlang der gesamten Online-Bedürfnisse ihrer Kunden.

"Die Ernennung zum Business Plus Partner bestätigt unser Know-how, welches wir in zahlreichen CQ5-Projekten bereits erfolgreich bewiesen haben. Durch die grössere Nähe zum Hersteller werden wir unsere Kunden noch effizienter in ihren Projektvorhaben beraten und begleiten können", erläutert André Schmid, Head of Sales bei Namics.

"Aufgrund der kontinuierlich wachsenden Beratungs- und Implementierungskompetenz unseres langjährigen Partners ist die Intensivierung der Zusammenarbeit ein konsequenter Schritt. Wir freuen uns auch in Zukunft auf die Expertise der mehr als 150 CQ-Berater und -Entwickler zu setzen und damit unsere Synergien auszubauen", so Thomas Metzger, Partner Sales Manager bei Adobe Systems, zur Zusammenarbeit.

