Drei FinalistInnen für den Alpha 2013

Die Entscheidung um den diesjährigen Literaturpreis von Casinos Austria und den Büchereien Wien fällt zwischen Harald Darer, Marjana Gaponenko und Cordula Simon.

Wien (OTS) - Wer die Wahl hat, hat die Qual. Eine Erfahrung, mit der die Fachjury des Literaturpreises Alpha ganz bestimmt auch heuer wieder Bekanntschaft gemacht hat, als es darum ging, aus den Kandidatinnen und Kandidaten der Shortlist die Top drei fürs Finale herauszufiltern. Autor und Präsident des deutschen PEN-Zentrums Josef Haslinger, Falter-Kulturchef Klaus Nüchtern und Literaturjournalistin Gabriele Madeja, die zusammen die Fachjury des Alpha bilden, haben sich dieser Herausforderung dennoch wieder gestellt, mit folgendem Ergebnis: Harald Darer, Marjana Gaponenko und Cordula Simon sind jene drei Schriftstellertalente, unter denen der Alpha 2013 vergeben wird. Der Literaturpreis von Casinos Austria und den Büchereien Wien ist auch dieses Jahr wieder mit 10.000 Euro dotiert.

Harald Darer lässt den Protagonisten seines Debütromans "Wer mit Hunden schläft" (Picus Verlag) die Feindseligkeiten des provinziellen Österreich der 70er-Jahre erleben. Darer hat damit einen unbarmherzigen, aber auch hintergründig humorvollen Anti-Heimatroman geschaffen, der Assoziationen an Thomas Bernhard weckt. Marjana Gaponenko ist für "Wer ist Martha?" (erschienen im Suhrkamp-Verlag) nominiert. Mit großer Phantasie erzählt sie die Geschichte eines 96-jährigen Ornithologen, der seinen Lebensabend im Wiener Hotel Imperial auskosten will und entwirft dabei auch ein Bild vom Europa vergangener Tage. Cordula Simon hat es mit ihrem Debütroman "Der potemkinsche Hund" (Picus Verlag) ins Finale des diesjährigen Alpha geschafft. Die in der Ukraine angesiedelte Erzählung um einen wiedererweckten Toten ist bizarr und surreal, gleichzeitig ist Simon aber eine lebensnahe Schilderung des Alltags in der heutigen Ukraine gelungen.

Casinos Austria Vorstandsdirektor Dietmar Hoscher, Initiator des Preises, und Christian Jahl, Leiter der Hauptbücherei Wien und Vorsitzender der Vorjury, zeigen sich zufrieden über das nach wie vor steigende Interesse am Literaturpreis Alpha im vierten Jahr seines Bestehens. 65 AutorInnen und Verlage haben für den diesjährigen Wettbewerb eingereicht. Am Montag, den 11. November 2013 findet im Wiener Studio 44 die feierliche Literaturgala mit der Verleihung des Alpha 2013 statt.

