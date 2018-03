20 Jahre Concord Card Casino

Prominente pokern und spenden Euro 15.251,- für Sonnenkind Julia - Sensationelles 20 (!) Minuten-Feuerwerk

Wien (OTS) - Am Montag feierten die Concord Card Casinos mit ihren Gästen den 20. Geburtstag im Concord Wien Simmering. Ein volles Haus, zahlreiche Prominente, ein 20 (!) minütiges Feuerwerk, ein Charitypokertisch und Euro 15.251,- für Sonnenkind Julia. Es war ein fulminantes Fest, ein Pokerfest nicht nur für Pokerfans.

Um 18 Uhr trafen die prominenten Charitypokerspieler ein. Mitgespielt haben Edith Leyrer, Christian W. Mucha, Missy May, Eric Papilaya, Hubert Wolf, Sasa Schwarzjirg, Harry Lucas, Tricky Niki und Yvonne Rueff. Gemeinsam spielten Sie für Sonnenkind Julia. Julia ist 2009 an einem Hirnabszess erkrankt und aufgrund von Behandlungsfehlern, bzw. durch Nicht-Behandlung, ein 24 Stunden Pflegefall. Peter Zanoni hat sich bereit erklärt Euro 10.000,- zu spenden und im Laufe des Abends hat sich die Summe auf stattliche Euro 15.251,- erhöht. Den Charitypokertisch gewann Yvonne Rueff, vor Harry Lucas und Tricky Niki. Am Tisch ebenso prominent, aber als Karten-Dealer unterwegs:

James Bond Dealer Andreas Daniel und Gaby Sanjestra aus der TV-Total-Pokernacht.

Während die Promis pokerten, die Gäste bei der Tombola gewonnen haben und ein mehrgängiges Buffet genossen, stand einer, der schon vor 20 Jahren bei der Eröffnung gezaubert hatte auf dem Dach des Concord Card Casinos und bereitete sich auf die ganz große Show vor. Tony Rei war verantwortlich für eines der größten und längsten Feuerwerke die Wien je gesehen hat. 20 Minuten lang, als Hommage an 20 Jahre CCC, erhellte das Feuerwerk zum Donauwalzer und Happy Birthday den Wiener Nachthimmel.

Die Concord Cooks überraschten mit einer Torte für alle Gäste und Tricky Niki gab ein besonderes "Best of" von seinem aktuellen Programm.

