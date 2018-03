AVISO: Einladung zu "Faces of Europe" mit Mag. Thomas Wieser, 17. Oktober 2013, 18:00 Uhr

Wien (OTS) -



"Faces of Europe" mit Mag. Thomas Wieser



Europa (be-)greifbar machen und eine kritische Auseinandersetzung

mit europäischen Fragen ist Ziel der Veranstaltungsreihe "Faces of

Europe" der Fachhochschule des bfi Wien.



Prominente österreichische Persönlichkeiten mit Europabezug

berichten aus ihren Biografien, Tätigkeiten und Institutionen.



Diesmal zu Gast bei "Faces of Europe":

Mag. Thomas Wieser, Präsident des Wirtschafts- und

Finanzausschusses, Europäische Kommission



Anmeldungen unter: http://www.ots.at/redirect/fh-vie_Anmeldung



Datum: 17.10.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Fachhochschule des bfi Wien

Wohlmutstraße 22, 1020 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Fachhochschule des bfi Wien

Mag.a Angelika Sönnichsen

Public Relations / Corporate Networking / Alumni/ea Management

Wohlmutstrasse 22, A-1020 Wien

Tel: +43/1/720 12 86 - 41

angelika.soennichsen @ fh-vie.ac.at