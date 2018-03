Floridsdorf: 3 Oktober-Termine der Beethoven-Freunde

Festliches Konzert "Hommage an Frederic Chopin" (10.10.)

Wien (OTS) - Der Verein "Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf" zeigt in den Räumen des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33) eine ansprechende Präsentation über den bedeutenden Tondichter Ludwig van Beethoven und dessen einstige Verbindungen zum 21. Bezirk. Darüber hinaus richten die Freunde vielfältige Konzerte im Festsaal im "Mautner Schlössl" aus: Am Donnerstag, 10. Oktober, wartet die Pianistin Elzbieta Mazur im Museum mit einer "Hommage an Frederic Chopin" auf. Das Programm hat den Titel "Dem Herzen nach ein Pole". Dargeboten werden die "Höhepunkte aus Chopins Schaffen". Das Klavier-Konzert fängt um 19.00 Uhr an. An der Abend-Kasse sind Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro erhältlich. Fragen zu der festlichen Veranstaltung beantworten die Beethoven-Freunde gerne via E-Mail: beethoven-floridsdorf @ chello.at.

Erzähltheater (19.10.) und Wienerlied-Notenbuch (21.10.)

Auf den Nachwuchs vergessen die Beethoven-Verehrer nicht: Junge Menschen im Alter von 1 bis 6 Jahren werden beim "Erzähltheater zum Mitmachen" am Samstag, 19. Oktober, auf eine kindgemäße Art mit der Schönheit der klassischen Musik vertraut gemacht. Unter dem Titel "Klassik Cool!" erklingen Klavier und Blockflöte. Die Geschichte "Der verlorene Handschuh" (Worte, Lieder und Bilder) beginnt um 10.00 Uhr. Kartenpreise: 5 Euro (Kinder) bzw. 7 Euro (Erwachsene). "Wienerische" Töne schlagen Michael Perfler sowie Erich Zib am Montag, 21. Oktober, im Bezirksmuseum Floridsdorf an. Die Künstler stellen dort um 19.00 Uhr ein neues Notenbuch mit dem Titel "Wienerlieder von Gestern und Heute" vor. "Radio Wienerlied" macht bei der Veranstaltung mit. Michael und Erich servieren melodiöse "Kostproben" aus diesem Werk (Eintritt: 12 Euro, mit Warengutschein). Informationen über alle kulturellen Projekte im Bezirksmuseum Floridsdorf sind beim ehrenamtlichen Bezirkshistoriker-Team unter den Telefonnummern 0664/55 66 973 bzw. 270 51 94 (fallweise Anrufbeantworter) oder via E-Mail zu erfragen: bm1210 @ bezirksmuseum.at

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Ensemble "Singing Dream Team":

www.singingdreamteam.com

Radio Wienerlied - Erich Zib:

www.radiowienerlied.at

www.heurigenmusik.at

