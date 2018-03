Songwriting-Workshop mit Austrostars

Julian LePlay, Lukas Plöchl, Birgit Denk und Peter Roberts leiten Klassen beim pop!-Songwriting-Workshop

Wien (OTS) - Von 17.-21. Februar 2014 findet im Pophaus der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bereits zum 8.Mal ein Songwriting-Workshop des projekts pop! der AKM statt. Anmeldungen für die aktive Teilnahme sind bis zum 15.Dezember 2013 möglich.

Die Workshopklassen werden diesmal geleitet von Julian LePlay, Lukas Plöchl, Birgit Denk und Peter Roberts. Neben der Arbeit in den Klassen finden kostenlos zugängige Theorievorlesungen zum Thema Songwriting, Textgestaltung und Urheberrecht statt, eine Podiumsdiskussion behandelt das Thema "Design eines Popkonzepts -Imagebildung und Inszenierung". Außerhalb der Workshopwoche wird in Kooperation mit mica music austria für alle aktiven Teilnehmer ein ergänzender Workshop zum Thema "Musikvermarktung" angeboten.

Der Stundeplan des Workshops, Online-Anmeldung und Informationen über die weiteren Angebote von projekt pop! unter www.projektpop.com.

Der Workshop ist eine Kooperation zwischen dem Projekt pop! der AKM und der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien/Institut für Popularmusik, unterstützt vom Veranstalterverband Österreich und additiv media.

Die Klassenleiter:

Peter Roberts - Der in Österreich geborene Songwriter und Producer lebt und arbeitet in Los Angeles. Fünf Grammy-Nominierungen, Gewinner des Billboard World Songwriting-Bewerbs, Gewinner der USA Songwriting Competition, Gewinner der International Songwriting Competition. Internationale Charts-Platzierungen in mehreren Genres. Songs in Film und TV (www.PeterRobertsMusic.com).

Birgit Denk - Sängerin, Texterin, Moderatorin, Radiomacherin, Kolumnistin und vor allem Frontfrau der Gruppe DENK. Arbeit ua. mit Gert Steinbäcker, Wolfgang Ambros, Ostbahn Kurti und als Co-Autorin von Christina Stürmer. Rolle in und Soundtrack für die ORF Serie "Der wilde Gärtner". Aktuelles Album "Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn" (www.bdenk.at).

Lukas Plöchl - Musiker, Produzent und Schauspieler mit 50.000 Fans auf Facebook. Seine ersten drei Trackshittaz-Alben erreichten 1x Platin- und 2x Goldstatus, insgesamt 8 Titel in den Top-40-Singlecharts. Der Youtube-Channel der Trackshittaz verzeichnet rund 8 Millionen Views. Mit dem Soloalbum "Lukas Plöchl" im Jahr 2013 Einstieg auf Platz 4 der Austria Top 40 (www.lukasploechl.com & www. trackshittaz.at).

Julian Le Play - Der 22jährige Singer & Songwriter hatte mit "Mr. Spielberg" einen der meistgespielten Hits 2012 am Start. Mehrere Top-Chartplatzierungen für Singles und sein Album "Soweit Sonar". Ausgezeichnet als "iTunes Newcomer des Jahres" und "Google Musiker des Jahres". Gewinner des Amadeus Austrian Music Awards 2012 in der Kategorie "Best Pop/Rock Act" (www.julianleplay.com).

