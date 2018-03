EU-weites Nachtflugverbot gefordert

Wien (OTS) - Die Fluglärmbelastung über Wien hat in den letzten Tagen wieder einen traurigen Höhepunkt erreicht. Ab fünf Uhr früh gab es am Samstag (5.10.) für viele Menschen in der Westeinflugschneise keinen ruhigen Schlaf mehr.

In Deutschland fängt man bereits an, die Gesundheitskosten der Nachtflüge zu berechnen. Nach Aussage des Präsidenten des deutschen Umweltbundesamts, Jochen Flasbarth, werden allein im Raum Frankfurt in den nächsten zehn Jahren durch Fluglärm zusätzliche Kosten von etwa EUR 400 Millionen nur für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Patienten entstehen (Der Spiegel 11/2012).

"Das Umdenken muss in Brüssel stattfinden, wo die Luftfahrtlobbies das Sagen haben. Auf nationaler Ebene wird sich das Problem nicht lösen lassen.", sagt EU-Expertin Rechtsanwalt Heger und fügt hinzu "Wir rechnen mit einer europaweiten Bürgerbewegung. Das Nachtflugproblem ist auf mehreren europäischen Flughäfen mittlerweile extrem drückend geworden."

