Samstag, 12. Oktober 2013: "Austro Control - Nacht der Flugsicherung"

INFO@NIGHT - Alles zum Traumjob Fluglotse und vieles mehr!

Wien (OTS) - Nach dem überwältigenden Interesse in den vergangenen Jahren findet auch heuer wieder die "Austro Control - Nacht der Flugsicherung INFO@NIGHT" statt. Am 12. Oktober bietet Austro Control einen Blick hinter die Kulissen: Was macht ein Fluglotse, wie funktioniert das Radar, welche Rolle spielt das Wetter? Was geschieht, wenn ein Flugzeug vermisst wird und wie werden Luftfahrzeuge in Österreich zugelassen? Ein Einblick in die faszinierende Welt der Flugsicherung - bei freiem Eintritt!

WANN: Samstag, 12. Oktober 2013 - 15:00 bis 22:00 Uhr. Eintritt frei! WO: Austro Control, Schnirchgasse 11, 1030 Wien

ERREICHBAR:

U3, Station Erdberg, Ausgang Nottendorfergasse / Schnirchgasse

Highlights:

Alle Informationen zur Fluglotsenausbildung

Führungen in die Überflugskontrollzentrale und in den 360-Grad-Tower-Simulator. Anmeldung unter www.austrocontrol.at und stündliche Verlosung!

Technik zum Anfassen - Wie funktionieren Radar und Funk, wie wird navigiert?

Flugsimulator zum Ausprobieren

Wetter - Welche Bedeutung hat das Wetter in der Luftfahrt? Holen Sie sich ihre persönliche Wetterberatung.

Fluglotsen gesucht! Alle Infos am 12. Oktober bei Austro Control INFO@NIGHT!

Wer sich als Fluglotsin oder Fluglotse bewerben möchte, sollte Matura haben und Interesse an einer herausfordernden und spannenden Aufgabe haben.

Alle Informationen zur Veranstaltung und zum Traumjob Fluglotse unter:

www.austrocontrol.at

