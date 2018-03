Eine Betriebsansiedlung und eine Betriebserweiterung in Poysdorf

Bohuslav: ecoplus Wirtschaftspark entwickelt sich zu einem Wirtschaftsmotor

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich siedelte sich im ecoplus Wirtschaftspark Poysdorf die Schiefer Personenbeförderung GmbH neu an, gleichzeitig eröffnete die Walter Böhm Armaturengroßhandel GmbH ihre neue Halle.

"Es freut mich, dass der ecoplus Wirtschaftspark Poysdorf im Dreiländereck am richtigen Weg ist und sich zu einem wichtigen Wirtschaftsmotor entwickelt. Nach dieser Erweiterung und Neuansiedlung werden in 14 Unternehmen 97 Personen arbeiten", sagte Wirtschafts-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav bei den Feierlichkeiten. Ecoplus Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki und ecoplus Aufsichtsrat Mag. Kurt Hackl ergänzten: "Im Jahr 2012 wurden mit Hilfe der Wirtschaftsagentur ecoplus zwölf Ansiedlungsprojekte und Erweiterungsprojekte im Weinviertel positiv abgeschlossen und damit knapp 100 Arbeitsplätze geschaffen und gesichert. Im Jahr 2013 liegt man Ende September bei bereits sieben Projekten mit über 400 geschaffenen und gesicherten Jobs."

Im Jahr 2010 entschied sich die Walter Böhm Armaturengroßhandel GmbH für den Standort ecoplus Wirtschaftspark Poysdorf. Das auf die Entwicklung und den Großhandel von Armaturen für die Wasserversorgung spezialisierte Unternehmen errichtete nun aufgrund des steigenden Bedarfs eine 4.240 Quadratmeter große neue Halle mit einem Investitionsvolumen von 110.000 Euro. Das Traditionsunternehmen Taxi Schiefer ist eines der größten Taxiunternehmen im Weinviertel und siedelt sich nun ebenfalls in Poysdorf mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Das Unternehmen investiert dafür 500.000 Euro in einen 3.065 Quadratmeter großen neuen Standort.

Der Wirtschaftspark Poysdorf zeichnet sich durch seine verkehrstechnisch günstige Lage aus. Im Dreiländereck Österreich, Tschechien und Slowakei finden Unternehmen beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Firmenstandort. Auch die ecoplus Betriebsansiedlungszahlen für das Weinviertel unterstreichen den attraktiven Standort.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Mag. Lukas Reutterer, Telefon 02742/9005-12026, e-mail lukas.reutterer @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Mag. Gregor Lohfink, Telefon 02742/9000-19616, e-mail g.lohfink @ ecoplus.at, www.ecoplus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk