Dressler Group auf der Kunststoffmesse 2013 in Düsseldorf / Meckenheimer Lohnmahlwerke stellen sich unter neuem Verbund auf der K 2013 vor.

Meckenheim (ots) - Die neugegründete Dressler Group wird sich erstmalig auf der Kunststoffmesse 2013 in Düsseldorf präsentieren. Der Gruppe gehören die, in Meckenheim bei Bonn, ansässigen Lohnmahlwerke, Godding + Dressler GmbH, Linus GmbH sowie Micro Powder System GmbH an.

Mit einem völlig überarbeiteten Markenauftritt und dem Motto:

Dressler Group - the grinding authority - will die Gruppe auf die Neupositionierung und Expansion ihrer Unternehmen aufmerksam machen. Die innovationsgetriebenen Werke haben sich auf modernste Verfahrenstechniken für die Kunststoffmahlung und Pulverherstellung spezialisiert und sind für ihre hohen Qualitätsstandards, insbesondere für ihre Produktionsanlagen unter Reinraumbedingungen, international anerkannt. Neben einem Technikum werden das Innovation Lab sowie die Erweiterung des Firmengeländes und des Service-Angebotes vorgestellt.

Fachbesucher der K 2013 finden die Dressler Group in Halle 08b, Stand C63. Die Messe findet in Düsseldorf in der Zeit vom 16. - 23. Oktober 2013 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dressler-group.com

Über die Dressler Group:

Die Dressler Group wurde im Jahr 2013 als Dachmarke für die Lohnmahlwerke Godding + Dressler GmbH, Linus GmbH und Micro Powder System GmbH gegründet. Die innovativen Dienstleistungsunternehmen haben ihren Sitz in Meckenheim bei Bonn und sind auf das Kaltmahlen und Veredeln von chemisch-technischen Produkten, insbesondere auch unter Reinraumbedingungen, spezialisiert.

Dressler Group Member sind:

Godding + Dressler GmbH Heidestraße 3 D-53340 Meckenheim T: +49 2225 9204-0 Info@godding-dressler.de www.godding-dressler.de

Linus GmbH Werner-von-Siemens-Str. 3 D-53340 Meckenheim T: +49 2225 99998-0 Info@linus-gmbh.de www.linus-gmbh.de

Micro Powder System GmbH Werner-von-Siemens-Str. 1 D-53340 Meckenheim T: +49 2225 99997-0 info@micropowder.de www.micropowder.de

