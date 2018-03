Samsung Medison stellt das erste Premium-Ultraschallgerät UGEO WS80A auf dem ISUOG 2013 World Congress aus

(PRN) - -- Gerät enthält die neuesten Innovationen in diagnostischer Bildgebung womit genauere Diagnosen möglich sind

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Samsung Medison, ein weltweit führendes Unternehmen für Medizingeräte, gab heute bekannt, dass es zwei neue Ultraschallsysteme auf dem 23. ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) World Congress ausstellen wird, unter anderem das Gerät UGEO WS80A, das erste Premium-Ultraschallgerät für Geburtshelfer und Gynäkologen. Samsung Medison veranstaltet auch eine Reihe akademischer Programme in Zusammenarbeit mit führenden Fachkräften auf der Ausstellung, welche vom 6. bis 9. Oktober im Sydney Convention and Exhibition Centre stattfinden wird.

Das UGEO WS80A vereint die jüngsten Innovationen von Samsung bei der Anzeige, um eine schnellere und genauere Diagnose über die Gesundheit der Frau bereitzustellen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

-- 21,5 Zoll breiter LED-Screen mit 10,1 Zoll Touch Panel. -- FRV(TM) + Inversionsmodus -- Schnellere Umsetzung von FRV(TM) (Feto Realistic View) womit originalgetreue Details von anatomischen Strukturen dargestellt werden. -- 5D NT(TM) (Nackentransparenz)* -- ermöglicht realistische Visualisierungen von NT-Bildern, welche dabei helfen, Down-Syndrom zu erkennen. -- 5D Cine(TM) -- Bietet Bilder, welche von medizinischem Fachpersonal auf 3D TV angesehen werden können, um neue klinischen Erkenntnisse dank einer genaueren Diagnose von Verletzungen und Blutgefäßen zu erhalten. Abgesehen vom klinischen Vorteil bietet diese Funktion werdenden Eltern die Möglichkeit, ihr noch nicht geborenes Baby in 3D kennenzulernen. -- Das Gerät verfügt über die neueste Brustelastographie, welche es einfacher macht, gutartiges Gewebe von bösartigem Gewebe zu unterscheiden, indem das Dehnungsverhältnis zwischen dem Ziel- und dem Referenzbereich schneller unterschieden werden kann als mit vorherigen Modellen.

Die Besucher des ISUOG 2013 World Congress werden in der Lage sein, die jüngsten Funktionen des Geräts UGEO WS80A zu erleben. Samsung stellt auch die neuen Highend-Handgeräte UGEO HM70A im Ausstellungszentrum aus. Das vielfältige Gerät kann für eine Reihe von Bereichen eingesetzt werden, unter anderem für die Geburtshilfe/Gynäkologie, Radiologie und Kardiologie. Beide Produkte werden zu Beginn dieses Monats in Korea, Australien sowie in anderen Ländern Europas und Südostasiens verfügbar sein. Die Einführung in den USA und in Japan ist für den Beginn dieses Jahres geplant.

Samsung Medison wird auch eine Reihe von akademischen Sitzungen veranstalten, wie unter anderem ein Satellitensymposium bei dem erfolgreiche klinische Forschungen von anerkannten medizinischen Fachkräften aus den Bereich Geburtshilfe/Gynäkologie vorgestellt werden.

"Wir freuen uns darauf, zu erfahren, was das UGEO WS80A nach der erfolgreichen Einführung auf dem ISUOG 2013 World Congress dem Markt bieten wird. Als das erste Premium-Gerät ist das UGEO WS80A die neueste Innovation im Ultraschallbereich und die führende IT-Technologie von Samsung", erklärte Soo-in Cho, CEO von Samsung Medison. "Samsung wird damit fortfahren, die bestmöglichen Anstrengungen bei der Entwicklung von Medizingeräten zu unternehmen, wirklichkeitsgetreue Bilder und Funktionen zu entwickeln, die eine schnelle Diagnose ermöglichen."

* 5D NT(TM) misst die Dicke im Nackenbereich eines ungeborenen Babys (Nackentransparenz). Die Messung dieser Dicke hilft dabei, das Risiko für Downsyndrom zu bestimmen, was normalerweise zwischen der 11. und 13. Schwangerschaftswoche erfolgt.

**Alle in diesem Dokument bereitgestellten Informationen zu Funktionalitäten und andere Produktinformationen wie unter anderem die Vorteile, das Design, der Preis, die Komponenten, die Leistungsfähigkeit, die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten des Produkts können sich ohne Vorwarnung und ohne Verpflichtung zur Bekanntgabe ändern.

Informationen zu Samsung Medison

Samsung Medison ist ein weltweit führendes Unternehmen für Medizingeräte. Das Unternehmen wurde im Jahr 1985 gegründet und verkauft nun hochmoderne Medizingeräte wie unter anderem diagnostischen Ultraschallgeräte, digitale Röntgengeräte und Blutanalysegeräte in 110 Ländern weltweit. Das Unternehmen hat mit seinen F&E-Fähigkeiten und fortschrittlichen Technologien im medizinischen Bereich weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Im Jahr 2011 wurde Samsung Medison ein Tochterunternehmen von Samsung Electronics. Es integriert die weltbeste IT-Bildverabreitung, Halbleiter- und Kommunikationstechnologien in medizinischen Geräten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.samsungmedison.com.

Web site: http://www.samsungmedison.com/

