Semesterbeginn: Studentenversicherung bietet zu wenig Schutz

durchblicker.at warnt vor unnötigen Risiken und gibt Tipps für sorgloses Studentenleben

Wien (OTS) - Die ÖH-Versicherung bietet keinen Rundumschutz. Viele Studenten sind gerade bei Haftpflichtschäden oft unzureichend abgesichert. Verbraucherportal empfiehlt Abschluss einer Haushalts-oder Haftpflichtversicherung. Ausreichender Schutz zu studententauglichen Prämien ist möglich. durchblicker.at hilft bei der Schutzsuche.

Viele Studierende laufen Gefahr, ohne ausreichenden Versicherungsschutz ihr Studentendasein zu fristen. Denn mit dem Einzahlen des ÖH-Beitrages sind Studierende zwar automatisch unfall-und haftpflichtversichert, der Schutz gilt jedoch nur im Rahmen universitärer Handlungen und am Weg zur Uni und zurück. "Der nächtliche Clubbing-Besuch oder Urlaubsvergnügungen fallen nicht darunter", gibt Reinhold Baudisch, Geschäftsführer des Tarif-Vergleichsportals durchblicker.at zu bedenken.

Studenten sind auch nicht automatisch in der elterlichen Haushaltsversicherung mitversichert. Je nach Versicherung der Eltern fällt der Haftpflichtschutz für das studierende Kind bei einer eigenen Wohnung und/oder eigenem Einkommen weg. "Ein Umstand, der den wenigsten Betroffenen bewusst ist und der existenzbedrohliche Konsequenzen haben kann", warnt Baudisch. So können bei fehlender Haftpflichtversicherung beispielsweise die Folgen von einem selbstverschuldeten Skiunfall, bei dem eine andere Person zu Schaden kommt, katastrophal sein und im schlimmsten Fall (z.B. bei Dauerinvalidität des Unfallopfers) zum finanziellen Ruin führen. Deshalb sollte auf Haftpflicht-Schutz besonderes Augenmerk gelegt werden und eine Haushaltsversicherung oder eine reine Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen werden, raten die Experten des Verbraucherportals.

Private Haftpflichtversicherung: ab 36 Euro im Jahr

Wer mit dem Studium eine eigene Wohnung bezieht, sollte generell über den Abschluss einer Haushaltsversicherung nachdenken. Denn in dieser sind sowohl der Wohnungsinhalt, als auch die Haftpflichtrisiken im Privat- und Sportbereich abgedeckt.

Bewohner von Wohngemeinschaften können vom Hauptmieter der Wohnung in die Haushaltsversicherung eingeschlossen werden und genießen dann auch Haftpflichtschutz. Alternativ dazu können Studenten aber auch eine reine Privathaftpflichtversicherung abschließen. Wie der Vergleich auf durchblicker.at zeigt, gibt es Angebote bereits ab 36 Euro Jahresprämie.

Durch Online-Prämiencheck bis zu 60 % sparen

Ein Check auf durchblicker.at zeigt, dass sich vor dem Abschluss jeder Versicherung ein Vergleich der Angebote auszahlt. Für die Haushaltsversicherung einer 50 Quadratmeter großen Wohnung in Wien fallen zum Beispiel je nach Anbieter Prämien zwischen 83 und 187 Euro im Jahr an. Durch den Vergleich der Angebote lassen sich also in diesem Beispiel rund 56 % der Prämie sparen.

Auch bei privaten Haftpflichtangeboten sind die Unterschiede zwischen den Anbietern besonders groß. durchblicker.at hat einen aktuellen Prämiencheck durchgeführt: die Angebote für Versicherungssummen in Höhe von 1,5 Mio. Euro und weltweiter Deckung liegen zwischen 36 und 144 Euro im Jahr. Baudisch: "Die Preisunterschiede sind enorm, ein Vergleich zahlt sich aus. Wie das Beispiel zeigt, kann man sich bis zu 75 % durch den Vergleich der Angebote am Markt sparen." durchblicker.at bietet einen kostenlosen Online-Vergleichsrechner auf

https://durchblicker.at/privathaftpflichtversicherung an.

Über durchblicker.at

durchblicker.at ist das größte unabhängige Tarifvergleichsportal in Österreich. Aktuell betreibt durchblicker.at 17 Tarifvergleiche für Versicherungen, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Bauspar- und Sparzinsen. Private Haushalte sparen sich durch einen Anbieterwechsel in diesen Bereichen bis zu 1.000 Euro jährlich. Partner von durchblicker.at sind die Arbeiterkammer Oberösterreich, der ARBÖ und Global 2000.

Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern können Konsumentinnen und Konsumenten anonym und kostenfrei den Tarifdschungel selbst durchforsten und so ganz einfach aus den Angeboten jene mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis auswählen. durchblicker.at bietet kostenlose Beratung und erledigt auf Wunsch die Formalitäten des Anbieterwechsels. Aktuell beschäftigt das Start-Up-Unternehmen mit Sitz in Wien 20 MitarbeiterInnen.

Weitere Informationen unter https://durchblicker.at

