KURIER: Stronach dreht den Geldhahn zu

Parteigründer fordert bis zu 15 Millionen an Krediten zurück

Wien (OTS) - Rund 25 Millionen Euro hat Frank Stronach in seine Parteigründung gesteckt. Nach dem mageren Abschneiden bei der Nationalratswahl bemüht sich der Wirtschaftskapitän, den Millionenschaden zu minimieren. Seit Dienstag haben die Landeschefs keinen Zugang zu den Geldtöpfen mehr. Seine als Kredite vergebene Parteifinanzierung fordert er zurück. "In fünf Jahren muss das niederösterreichische Team Stronach 3,5 Millionen Euro zurückzahlen", sagt Landesrätin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger zum KURIER. Auch von der Kärntner Landesorganisation fordert Stronach laut Insidern knapp eine Million Euro zurück. In Summe habe Stronach 15 Millionen Euro an Krediten vergeben.

Unter den Ex-Parteichefs in den Ländern herrscht Unmut über ihre Demontage, eine Spaltung steht im Raum. "Ich schließe nichts aus", sagte Kärntens Ex-Parteichef Gerhard Köfer zum KURIER. Kaufmann-Bruckberger ist ebenfalls enttäuscht und sagt: "Mit dieser Umbesetzung ist offensichtlich, dass Stronach Zugriff auf die Parteikassen haben will. Er will sich das Geld zurückholen." Neo-Klubchefin Kathrin Nachbaur dementiert: "Es geht nur um ein Modell der Arbeitsteilung."

