Stöger: Tierschutz auf allen Ebenen vorantreiben

Verein "Tierschutz macht Schule" informiert und weckt Bewusstsein

Wien (OTS) - Die Gesundheit von Tieren und die Rücksicht auf ihre Bedürfnisse sind zentrale Elemente der österreichischen Tierschutzpolitik. Dafür braucht es Bewusstseinsbildung aber auch klare rechtliche Regelungen. "Das österreichische Bundestierschutzgesetz dient innerhalb der Europäischen Union und darüber hinaus als Modell und Vorbild. Dieser Rolle wollen wir auch in Zukunft gerecht bleiben und den Tierschutz weiterhin konsequent auf allen Ebenen vorantreiben", so Gesundheits- und Tierschutzminister Alois Stöger anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober.

Alois Stöger setzt auf die Vermittlung des Tierschutzgedankens bereits im Kindes- und Jugendalter. Er ist überzeugt: "Wissen über die Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Tieren leistet einen wichtigen Beitrag zum Tierschutz und zur guten Mensch-Tier-Beziehung." Der vom Bundesministerium für Gesundheit ins Leben gerufene Verein 'Tierschutz macht Schule' hat demnach genau diese Aufgabe. In einer kindergerechten Hefte-Reihe für den Unterricht informiert der Verein professionell und fachlich fundiert über die Bedürfnisse von beliebten Heimtieren und Nutztieren. Eine der Ausgaben "Versteh die Katzen mit dem Well-Ka-Hu-Ka-Meer-Plopp" beschäftigt sich zum Beispiel mit den speziellen Bedürfnissen von Hauskatzen und zeigt, worauf beim Umgang mit Katzen besonders geachtet werden muss. Mehr dazu unter www.tierschutzmachtschule.at.

Für den Nutztierbereich hat das Ministerium Handbücher und Checklisten entwickelt, die den Tierhalterinnen und -haltern helfen, ihre Haltungssysteme zu überprüfen und ihnen darüber hinaus als Anleitung dienen, wie sie ihre Schweine, Hühner, Ziegen, Schafe, etc. gemäß dem Tierschutzgesetz richtig halten. Neu in der Liste dieser Handbücher ist ein Ratgeber für die Haltung von Pferden und anderen Equiden, zu bestellen oder zum Downloaden auf der Website des Ministeriums unter www.bmg.gv.at/publikationen.

