Grüner OÖ. Klubobmann Gottfried Hirz: Landtag: Jeder Prozesstag in Wien untermauert Bundesrechnungshofbericht zum Linzer Swap Desaster

Rechnungshofbericht bestätigt von Grünen initiiertes OÖ. Spekulationsverbot für Städte und Gemeinde

Linz (OTS) - "Jeder Prozesstag in Wien untermauert den Bundesrechnungshofbericht zum Linzer Swap-Desaster", so der Grüne Klubobmann Gottfried Hirz zur Debatte über den Bundesrechnungshofbericht zur Causa Swap, welcher heute Nachmittag im Landtag behandelt wurde. Auf beiden Seiten - der Bank und der Stadt Linz - wurden gravierende Fehler bzw. Fehleinschätzungen gemacht:

Laut dem Bericht waren in Linz weder ein professionelles Risikomanagement, ein Vier-Augen-Prinzip zur Risikobewertung, ein Absicherungseffekt noch ein entsprechender Informationsfluss der zuständigen Stellen gegeben. "Dafür wurde seitens der Stadt ein unbegrenztes Risiko eingegangen", kritisiert Hirz.

Weiter unbegreiflich ist für Hirz vor allem, "dass bei der immer fataleren Entwicklung niemand reagiert, niemand agiert hat um noch relativ glimpflich aus dem Swap auszusteigen und damit den Schaden in erträglichem Rahmen zu halten. Bei all diesen Verfehlungen waren und sind politische Konsequenzen unumgänglich, die politische Verantwortung liegt dabei klar bei der Linzer SPÖ", so Hirz.

Hirz lässt auch die Bawag keineswegs aus der Verantwortung: "Fakt ist, dass die Bank bereit war, hochspekulative Geschäfte auf Kosten der öffentlichen Hand, auf Kosten der SteuerzahlerInnen zu machen, ja solche Geschäfte überhaupt anbietet und dabei auch die offensichtliche Unfähigkeit der verantwortlichen Stadtpolitiker bei der Risikoeinschätzung in Kauf genommen hat. Das ist per se ein "No Go". Wie auch immer der Prozess ausgeht, die SteuerzahlerInnen drohen zum Handkuss zu kommen - sei es um die Stadt oder die Banken zu retten".

In diesem Sinn betont Hirz den klaren Kurs der Grünen, die in Oberösterreich ein konsequentes Spekulationsverbot für Städte und Gemeinden durchgesetzt haben. Hirz: "Mit dem Landtagsbeschluss im Jahr 2011 ist den Gemeinden in OÖ strikt untersagt derartige hochriskante Spekulationsgeschäfte zu tätigen. Damit werden Gemeinden vor den fatalen Folgen dieser Risikogeschäfte bewahrt und es ist sichergestellt, dass sich Fälle wie der unsägliche Linzer Swap nicht mehr wiederholen".

