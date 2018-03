Höchstgericht hebt FMA-Bescheid gegen HYPO NOE Gruppe auf

Bescheid mit Aufforderung zur Zahlung von 57,9 Mio. Euro wegen Überschreitens der Großveranlagungsgrenze inhaltlich rechtswidrig

St. Pölten (OTS) - Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat in seiner druckfrischen Entscheidung den Bescheid der Finanzmarktaufsicht aufgehoben, mit dem diese der HYPO NOE Gruppe Bank AG ursprünglich eine Strafzinsenvorschreibung in der Höhe von EUR 57,9 Mio aufgetragen hat. Die HYPO NOE kann nunmehr die bereits geleisteten Strafzinsen zurückverlangen.

Die FMA hat der HYPO NOE Gruppe Bank AG mit Bescheid vom 6.6.2011 im Rahmen des Ermittlungsverfahrens zur Veranlagung Augustus Strafzinsen in der Höhe von EUR 57,9 Mio wegen der von der FMA behaupteten Verletzung von Großveranlagungsgrenzen vorgeschrieben. Die Wertpapiere der Veranlagung wurden durch die HYPO NOE Gruppe Bank AG fremdfinanziert.

Obwohl die Experten der HYPO NOE Gruppe Bank AG und externe Berater wie Dr. Markus Fellner, Kanzlei Fellner Wratzfeld & Partner, und Univ.-Prof. Dr. Bernhard Raschauer, Augustus als Teil der Kreditinstitutsgruppe betrachteten, hat die FMA einen anderen Standpunkt vertreten und den nunmehr aufgehobenen Strafzinsenbescheid erlassen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Entscheidung der FMA schichtenweise analysiert und ist keinem der von der FMA eingenommenen Argumente gefolgt, die Grundlage für eine Vorschreibung von Pönalezinsen sein könnten. Die Großveranlagungsgrenze wurde nicht überschritten, da Augustus zur Kreditinstitutsgruppe zu zählen ist, und die Pönalezinsen waren daher unberechtigt. Der Verwaltungsgerichtshof hat zusammenfassend festgestellt, dass der Bescheid der Finanzmarktaufsicht inhaltlich rechtswidrig war.

Dr. Burkhard Hofer, Aufsichtsratsvorsitzender der HYPO NOE Gruppe:

"Für die HYPO Niederösterreich ist dies, nach der Einstellung der Ermittlungen gegen die Aufsichtsräte des Instituts heuer im Juni, ein weiterer großer Erfolg in dem bereits seit Jahren laufenden Rechtsstreit in der Causa Augustus. Die Bank war immer von der Rechtmäßigkeit ihres Vorgehens überzeugt, was auch durch hochrangige externe Gutachten stets untermauert wurde. Damit ist die HYPO Niederösterreich im Fall Augustus vollinhaltlich rehabilitiert, was leider bleibt ist ein ungerechtfertigter Reputationsschaden."

Rückfragen & Kontakt:

HYPO NOE Gruppe Bank AG

Mag. Markus Nepf

Tel. 0590910-1053

Email: markus.nepf @ hyponoe.at