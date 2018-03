Rennhofer zu Waldhäusl: Keinen Finger für Energiepolitik rühren, aber die Arbeit tausender EVN-Mitarbeiter schlecht machen

EVN-Auslandsaktivitäten schreiben seit Beginn schwarze Zahlen und sichern rund 150 Arbeitsplätze in Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NÖI) - "FP-Waldhäusl hat noch nie einen Finger für die Energiepolitik in NÖ gerührt, dafür macht er wieder einmal die Arbeit von tausenden EVN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlecht. Einerseits ist unser Landesenergieversorger EVN ein verlässlicher und wichtiger Partner wenn es darum geht, den NÖ Energiefahrplan 2030 einzuhalten. Anderseits schreiben die Auslandsaktivitäten der EVN seit Beginn schwarze Zahlen und sichern zusätzlich rund 150 hochwertige Arbeitsplätze in Niederösterreich ab", reagiert VP-Landtagsabgeordneter Franz Rennhofer auf heutige Aussagen der FPÖ.

"Mit seinen Angriffen auf die EVN heuchelt Waldhäusl den Bürgerinnen und Bürgern vor, dass sich die Blauen ernsthaft mit der Energiepolitik auseinander setzen. Aber in Wahrheit sucht er nur einen Grund um das Land NÖ und seine erfolgreichen Unternehmen anzupatzen. Auch wenn es die NÖ Blauen nicht verstehen wollen: Die EVN ist ein verlässlicher Partner wenn es um den Energiefahrplan 2030 geht und sorgt dafür, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in allen Regionen auf eine atomstromfreie Stromversorgung verlassen können", so Rennhofer.

