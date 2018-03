morethandesign: Neues interaktives Magazin aus Österreich

Qualitätsmedium für Design, Architektur, Uhren, Schmuck - ab 18. Oktober 2013

Wien (OTS) - Mit morethandesign startet am 18. Oktober 2013 Österreichs erstes interaktives Magazin für Design, Architektur, Uhren und Schmuck. Das Medium wurde von den Entrepreneurs Heidi Khadjawi-Nouri, Alexandra Kaube und Alexander Dirninger gegründet. Es richtet sich an ein designinteressiertes Publikum, sieht sich aber nicht als Fachzeitschrift. Die Printversion erscheint vierteljährlich in der neu gegründeten KHADJAWI-NOURI & Partners Digitale Verlags GmbH mit Sitz in Wien.

Mit Anna M. Del Medico wurde die Chefredaktion mit einer der profiliertesten Journalistinnen der Branche besetzt. Interviews, Reportagen, Produktvorstellungen, Design- und Architekturnews aus aller Welt: morethandesign konzentriert sich aufs zeitgenössische Schaffen, mit einigen Abstechern zu den Klassikern. Themen der ersten Nummer sind u.a. ein Porträt des britischen Designers Benjamin Hubert, eine Reportage über die Faszination traditioneller Bugholzverarbeitung, eine Geschichte zum glamourösen Comeback der analogen Plattenspieler, California Dreaming an der Wiener Peripherie, zeitgenössische spanische Architektur am Beispiel Rámon Esteves, ein Blick auf Sir Terence Conrans neues "Guest House" in Wien und vieles mehr.

Als erstes Medium in Österreich nutzt morethandesign das Prinzip der Nahfeldkommunikation zum kontaktlosen Datenaustausch (Near Field Communication, NFC). Einzelne Magazinseiten enthalten im Papier integrierte Chips, die von NFC-fähigen Endgeräten - wie Smartphones oder Tablet-PCs - ausgelesen werden können. Sie führen zu entsprechenden Landing Pages im Web. Hier stehen weiterführende, teils multimediale Inhalte zu den Themen und Geschichten bereit.

