Schuster: EVN ist wichtiger Partner bei der niederösterreichischen Energiewende

Niederösterreich ist österreichische Modellregion in Sachen Ökostrom

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Unser Energieversorger EVN ist ein wichtiger Partner bei der niederösterreichischen Energiewende und zusammen werden wir die Ziele unseres Energiefahrplan 2030 erfüllen. Schon jetzt ist Niederösterreich führend unter den Bundesländern wenn es um die Erzeugung von Ökostrom geht. So sind beispielsweise schon mehr als 16.000 Photovoltaikanlagen am Netz und rund 4.000 Anlagen haben auch schon einen Netzzugangsvertrag erhalten und können in den kommenden Monaten in Betrieb gehen", erklärt VP-Landtagsabgeordneter Mag. Martin Schuster anlässlich der Aktuellen Stunde zur Energiewende.

"Die EVN ist nicht nur ein verlässlicher Partner bei der Versorgungssicherheit, sondern auch wenn es um die Energiewende in unserem Land geht. So wurde nach einer Lösung für jene 230 Haushalte, die ihre Photovoltaikanlagen aus technischen Gründen nicht auf kurzem Weg ans Netz anschließen konnten, gesucht und gefunden. Mit den sogenannten 'Spannungswächter' können diese 230 Anlagen angeschlossen werden. Außerdem investiert die EVN in den kommenden Jahren rund 150 Millionen pro Jahr in den Ausbau der Netze", hält VP-Schuster fest.

"Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf das Land Niederösterreich sowie seine Partner, wie die EVN, verlassen. Der Energiefahrplan 2030 wird eingehalten. So werden wir uns auch in den kommenden Jahren nicht ausruhen, sondern den Ausbau der Erneuerbaren Energie in unserem Land weiter verstärken und gleichzeitig die Versorgungssicherheit auf diesem hohen Niveau garantieren", so VP-LAbg. Schuster.

