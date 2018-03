Das 1. energetische Trauerkompetenz-Zentrum auf 200 m2 in Linz

Einladung zur Eröffnung am Dienstag, dem 8. Oktober 2013, um 17.00 Uhr in Linz, Muldenstraße 31

Linz (OTS) - (Das im Bereich Spallerhof-Bindermichl gelegene Bestattungsbüro ist sowohl öffentlich als auch durch die naheliegende Stadtautobahnabfahrt "Muldenstraße" bestens erreichbar und verfügt über ausreichend Parkmöglichkeiten.)

Energetische Richtlinien

Der gesamte Innenraum wurde nach energetischen Richtlinien gestaltet. Das Geschäftslokal bietet durch eine bedachte Farb- und Materialwahl sowie der individuellen Fertigung aller Möbel durch die Tischlerei Wuschko aus Ulrichsberg ein harmonisches Raumerlebnis "aus einem Guss".

Die Trauerbibliothek und die Trauerbegleiterin zur Trauerbewältigung

Im Sinne eines "Trauerkompetenz-Zentrums" wird hier nicht nur die Organisation und Abwicklung eines Sterbefalles übernommen, vielmehr stehen dem Kunden und anderen Interessierten kostenlos eine ausgebildete Trauerbegleiterin und erstmals in Linz auch eine eigene Trauerbibliothek zur Verfügung um die Trauerbewältigung zu unterstützen bzw. Fragen rund um das Thema "Trauer und Sterben" zu beantworten. Regelmäßige Vorträge in der neu eröffneten Filiale ergänzen dieses Angebot und bieten der Linzer Bevölkerung die Möglichkeit das Tabu um das Thema "Tod und Bestattung" ein wenig aufzubrechen.

Auf einer Fläche von fast 200 m2 entsteht das größte Linzer Bestattungsbüro, das damit den Kunden die notwendige Privatsphäre für individuelle Beratungen und persönliche Gespräche bietet um ihrer Trauer ausreichend Raum und Zeit geben zu können.

Bestattung Dobretsberger seit 119 Jahren

Die Bestattung Dobretsberger ist ein Linzer Familienbetrieb und besteht seit 1894 an der Landstraße 35. Mag. Martin Dobretsberger führt das Unternehmen in 5. Generation gemeinsam mit seinem Vater Dr. Franz Dobretsberger. Mit seinen 18 Mitarbeitern betreut die Bestattung Dobretsberger zirka 800 Sterbefälle im Jahr und ist nicht nur das älteste Linzer Bestattungsunternehmen sondern auch eines der größten privaten (nicht kommunalen) in Österreich. Das Büro ist auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Außerhalb der Bürozeiten ist einer der Geschäftsführer 24 Stunden telefonisch erreichbar um Kunden zu jeder Tages und Nachtzeit kompetent beraten zu können.

