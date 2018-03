Gärgas: lebensbedrohend, da nicht zu riechen und zu sehen - Gefahr derzeit am größten

AUVA-Landesstelle Wien gibt Tipps für sicheres Arbeiten und Retten

Wien (OTS) - Ersticken auf Grund von Sauerstoffmangel oder eine Vergiftung durch eine zu hohe Kohlendioxid-Konzentration sind die Ursachen, die vor allem im Herbst immer wieder zu schweren und tödlichen Unfällen in Weinkellereien und Silos führen. Gärgas ist hoch gefährlich und die Gesundheitsgefahr stark unterschätzt. Auch die altbekannte Kerzenprobe schützt nicht: die Flamme brennt noch, wenn die CO2-Konzentration für den Menschen bereits tödlich ist. Der Unfallverhütungsdienst der AUVA-Landesstelle Wien hat sich mit dem Phänomen beschäftigt und gemeinsam mit der Höheren Bundeslehranstalt und dem Bundesamt für Wein- und Obstbau Klosterneuburg umfangreiche Messreihen in verschiedenen Weinkellern durchgeführt. Daraus wurden Tipps für sicheres Arbeiten entwickelt. Ganz wichtig: Selbstschutz geht vor - auch bei der Rettung eines Bewusstlosen aus dem Gefahrengebiet.

"Tragische Gärgas-Unfälle, die fast eine ganze Familie das Leben kosten wie jüngst in der Steiermark, untermauern das Gefahrenpotenzial, das im Herbst in Weinkellern oder Silos lauert. Meist ist es eine Kombination von Unwissenheit und falschem Verhalten, die fatal endet - nicht nur für Einzelpersonen. Die spektakulären Gärgasunfälle, die durch die Medien gehen, sind aber nur die Spitze des Eisberges: Gärgase können Körperfunktionen stark beeinträchtigen und die gefährlichen Prozesse so rasch ablaufen, dass den Betroffenen nicht ausreichend Zeit zum Reagieren bleibt. Wir gehen davon aus, dass es durch Schwindel, Konzentrationsabfall, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Atemnot eine große Dunkelziffer an Unfällen gibt, die auf eine erhöhte Gärgaskonzentration im Arbeitsbereich zurückzuführen ist", warnt Ing. Bernd Toplak, stellvertretender Leiter des Unfallverhütungsdienstes der AUVA-Landesstelle Wien.

Ein wichtiger Ansatz zur Senkung der Unfallgefährdung durch Gärgase ist die Reduktion von Kohlendioxid im Arbeitsbereich. Die Projektleiter Ing. Herbert Stifter vom Unfallverhütungsdienst der AUVA-Landesstelle Wien und Dipl. Ing. Harald Scheiblhofer von der HBLA und BA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg fassen die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeitsgruppe "CO2 im Weinbau" und Tipps für sicheres Arbeiten zusammen:

- Es gibt keinen "ungefährlichen" Weinkeller: erhöhte CO2 -Konzentrationen treten nicht nur lokal begrenzt bei gärenden Gebinden sondern auch im gesamten Keller auf und zwar abhängig von der Bauart des Kellers (ein- oder mehrgeschossig; Röhrenkeller; etc.), der Art der Lüftung, den verrichteten Arbeiten und den damit verbundenen Bewegungen von Personen im Raum.

- Ein Hauptproblem ist die Unterschätzung der Gefahr. Die häufige Meinung, dass CO2 gerochen wird, stimmt nicht. Zu riechen und oft als unangenehm empfunden sind Aromen, die auch - aber nicht immer (!) -mit erhöhten CO2- Konzentrationen gemeinsam auftreten können. Der Gärgeruch erlaubt in keinem Fall einen Rückschluss auf den möglichen CO2-Gehalt.

- Die Rettung von Verunfallten ist ebenfalls ein wichtiges Thema. Retter bringen sich oft durch unüberlegtes Handeln selbst in Gefahr. Richtiges Verhalten im Ernstfall ist schon im Vorfeld z.B. im Rahmen der Evaluierung und Unterweisung zu berücksichtigen. Der Selbstschutz geht in jedem Fall vor. Wenn von erhöhten, unter Umständen gefährlichen CO2-Konzentrationen ausgegangen werden muss, dürfen Verunfallte nur mit umluftunabhängigem Atemschutz oder nach vorherigem ausreichenden Belüften (messen!) geborgen werden.

- In manchen Fällen kommt es zur Erstickung aufgrund von Sauerstoffmangel. Aber mindestens ebenso gefährlich ist die giftige Eigenschaft von Kohlendioxid. So tritt zum Beispiel bei 20 Volumsprozent CO2 in der Atemluft (das etwa 500-fache des Normalzustandes) der Tod innerhalb weniger Minuten ein. Bei einer solchen CO2-Konzentration wäre der Sauerstoffgehalt bei 17 Volumsprozent - immer noch ausreichend für die Atmung und in der Wirkung vergleichbar mit einem Aufenthalt in unseren Alpen.

- Die weitverbreitete Meinung, dass sich CO2 durch seine Dichte (schwerer als Luft) immer in Bodennähe absetzt und "CO2-Seen" bildet, ist nur teilweise richtig: die Luftbewegungen im Raum (Thermik an Tanks, Lufttemperaturunterschiede, usw.) führen zu einer deutlich anderen Verteilung.

- Die Kerzenprobe ist als Bestimmungsmethode für CO2-Gehalt nicht geeignet, die Flamme brennt noch bei für den Menschen tödlichen Konzentrationen.

- Es schützt nur von Umluft unabhängiger Atemschutz. Atemschutzfilter (Partikelfiltermasken, Gasfilter, usw.) helfen nicht.

- Viele Faktoren wie körperlicher und gesundheitlicher Allgemeinzustand, momentane Belastung, vorherige Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, Temperatur und Feuchtigkeit der Atemluft sind entscheidend, wann welche CO2-Vergiftungserscheinungen beim Menschen auftreten. Die Auswirkungen können von Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Atemnot, Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod gehen und die Prozesse so rasch ablaufen, dass den Betroffenen keine ausreichende Zeit zum Reagieren bleibt. Aus diesem Grund sind auch unbedachte Rettungsmaßnahmen so gefährlich.

- Je Liter Traubenmost entstehen etwa 55 Liter CO2. In welchem Zeitraum diese Menge anfällt, hängt von der jeweiligen Art der Vergärungsmethode ab.

- Gefährlich ist nicht nur die tödliche CO2-Konzentration. Eine erhöhte, um den MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatzkonzentration = 0,5 Volumsprozent) liegende Konzentrationen führt zu einer Beeinträchtigung und zu erhöhtem Unfallrisiko. Eine Folge könnte zum Beispiel ein Sturz von der Leiter aufgrund einer körperlichen Schwächung sein.

- Je nach Temperatur der Wände, Tanks, etc. kann CO2 zu Boden fallen, genauso aber durch die Thermik nach oben steigen.

- Beim Einstieg in Gärbehälter ist immer mit hoher CO2 -Konzentration zu rechnen. Daher ist hier eine vorhergehende und weiterlaufende ausreichende Belüftung des Tanks während der Arbeiten z.B. mittels Ventilator besonders wichtig.

- Es müssen aber auch vermeintlich "sichere" Nebenräume (z.B. Laborräume, Umkleideräume, aber auch Schächte, Aufzüge) berücksichtigt werden. In der Praxis zeigt sich, dass CO2 in Bereiche dringen kann, in denen es nicht vermutet wird, und zwar durch Mauern, über Kanäle, durch Öffnungen entlang von Leitungen, etc.

- Einer guten mechanischen Belüftung ist immer der Vorzug zu geben:

die Effektivität von natürlicher Lüftung durch Fenster und Türen wird fast immer überschätzt.

- Oft ist die Belüftung nur während der "normalen" Arbeitszeit gegeben, speziell in der Nacht werden Tore geschlossen und Lüftungsanlagen abgeschaltet. In der Früh wird dann vor Beginn der Arbeiten mehr oder weniger ausreichend gelüftet. Vergessen wird dabei aber auf Situationen, die ein sofortiges Betreten des Gärbereiches wie z.B. bei Störungen in der Nacht nötig machen.

- Um bei einem bestehenden Keller Gefährdungen seriös beurteilen und in weiterer Folge sinnvolle Maßnahmen zum Schutz aller Beteiligten ableiten zu können, muss die CO2-Belastung rechtzeitig gemessen werden. Die AUVA bietet dabei fachliche Unterstützung an.

- Bei Neubauten muss die CO2 -Thematik schon frühzeitig in die Planung aufgenommen werden, das ist einfach, effektiv und kostengünstig. Zum Beispiel eine direkte Ableitung des CO2 aus den Tanks nach außen, ausreichend dimensionierte Absaug- bzw. Lüftungsanlagen, sorgfältig geplante und installierte Warn- und Alarmvorrichtungen.

- Von ebenso hoher Bedeutung ist eine ausreichende Information aller Betroffenen. Eine sorgfältige Unterweisung über den Umgang mit möglichen CO2-Vorkommen im Betrieb ist für alle Arbeitnehmer gesetzlich unumgänglich und für die eigenverantwortlich tätigen Dienstgeber und Unternehmer wie Winzer ein betriebswirtschaftliches Gebot der Vernunft.

Die AUVA unterstützt Betriebe

Unwissenheit und falsche Einschätzung der Gefahr in der Praxis beruhen oft auf zu wenig Fachwissen in diesem Gebiet. Der Unfallverhütungsdienst der AUVA-Landesstelle Wien beschäftigt sich gemeinsam mit der HBLA und BA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg seit einigen Jahren mit "CO2 im Weinbau". Umfangreiche Messreihen in unterschiedlichen Weinkellern ergaben neue und informative Ergebnisse. In Verbindung mit einer genaueren Betrachtung der jeweiligen Arbeitsumgebung - auf welche Art wird gelüftet, welche sonstigen gefährliche Tätigkeiten sind gegeben (z.B. Reinigen der Weintanks) - kann es effektiv zu einer Reduzierung der CO2-Konzentration in Weinkellereien kommen. Die AUVA-Landesstelle Wien unterstützt Betriebe in Wien, Niederösterreich und Burgenland hier individuell und berät gerne kostenlos und zwar unter sichereswissen @ auva.at oder (01) 33133-252.

