FPÖ-Lobnig protestiert gegen wiederholten Gesetzes- und Verfassungsbruch im Kärntner Landtag

"Slowenisch hat im Kärntner Landtag nichts verloren"

Klagenfurt (OTS) - Die Kärntner Landesverfassung als auch die Geschäftsordnung des Kärntner Landtages legen klar fest, dass die Sprache der Gesetzgebung in Kärnten einzig die deutsche Sprache ist. Darauf macht heute wiederholt die freiheitliche Fraktion im Kärntner Landtag aufmerksam, nachdem die Grüne Klubobfraustellvertreterin Rosalia Kuchling wiederholt Teile ihrer Rede in slowenischer Sprache abhielt. "Frau Kuchling ignoriert nicht nur unseren bereits am 18. April deponierten Protest im Kärntner Landtag, sondern begeht wissentlichen Gesetzes- und Verfassungsbruch", kritisiert der 3. Präsident des Kärntner Landtages, Josef Lobnig, scharf.

Lobnig erinnert an Artikel 5 der Kärntner Landesverfassung, indem es heißt: "Die deutsche Sprache ist die Sprache der Gesetzgebung und -unbeschadet der der Minderheit bundesgesetzlich eingeräumten Rechte -die Sprache der Vollziehung des Landes Kärnten." In der Geschäftsordnung des Kärntner Landtages wird darüber hinaus noch präzisiert, dass "die Verhandlungssprache im Landtag und seiner Ausschüsse ausschließlich deutsch zu sein hat."

"Dies ignorierte heute nicht nur Kuchling geflissentlich, sondern auch der Präsident des Kärntner Landtages, Ing. Reinhart Rohr, der für die Einhaltung der Verfassung und der Geschäftsordnung im Kärntner Landtag verantwortlich ist", zeigt sich Lobnig empört. "Slowenisch hat im Landtag nichts verloren und das soll auch so bleiben. Frau Kuchling geht es hier offensichtlich darum, im Vorfeld des 10. Oktober zu provozieren. Die Forderungen der slowenischen Volksgruppe, die in der letzten Sitzung des Dialogforums durch Inzko eingebracht wurden, unter anderem Slowenisch als zweite Landessprache, will man augenscheinlich offensiv einfordern. Dem werden wir jedoch Einhalt gebieten", schließt Lobnig.

