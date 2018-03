Lebende Christbäume von Green Rabbit - jetzt auch in Graz und München

Die praktische Alternative zum "toten Christbaum"

Wien (OTS) - Auch in diesem Jahr liefert das Wiener Gartenunternehmen wieder Lebende Christbäume aus. Nach dem großen Erfolg in Wien wird das Liefergebiet in diesem Jahr auf Graz und Umgebung und München ausgeweitet.

"Unsere Lebenden Christbäume haben sich letztes Jahr in Wien bestens bewährt. In diesem Jahr sorgen wir auch in Graz und München für grüne Weihnachten!" so Katharina Lapin von Green Rabbit.

Lebende Christbäume von Green Rabbit sind die praktische Alternative zum jährlichen Baumsterben zu Weihnachten: Die Bäume werden online bestellt und zum Wunschtermin direkt in die Wohnung geliefert. Nach Weihnachten werden die Bäume wieder von Green Rabbit abgeholt und eingesetzt. Wer seinen Baum behalten möchte kann diesen im eigenen Garten einsetzen lassen.

Informationen und Bestellung unter:

http://greenrabbit.co/lebende-christbaume/

Informationen zur Christbaumaktion 2012 unter:

http://greenrabbit.co/christbaume-2012/

Rückfragen & Kontakt:

Green Rabbit

+43 1 522 35 82

presse @ greenrabbit.co