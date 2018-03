"dok.film" präsentiert: "Big Boys Gone Bananas! - David gegen Goliath" am 6. Oktober in ORF 2

Fortsetzung von Fredrik Gerttens Doku "Bananas!"

Wien (OTS) - "Der Film zeigt die Wahrheit. Die Wahrheit kann man nicht zum Schweigen bringen", meinte eine Plantagenarbeiterin in Nicaragua, nachdem sie Fredrik Gerttens Dokumentarfilm "Bananas!" gesehen hatte. Dieser stellte die gesundheitsgefährdenden Anbaumethoden der Bananenplantagen der Dole Food Company in Mittelamerika in Frage und begleitete einen Prozess erkrankter nicaraguanischer Landarbeiter gegen den US-Konzern. Als Reaktion darauf zog Dole gegen den schwedischen Filmemacher und seinen Film ins Feld, was Gerttens wiederum auf die Leinwand brachte. Die Fortsetzung "Big Boys Gone Bananas!" - am Sonntag, dem 6. Oktober, im "dok.film" um 23.05 Uhr in ORF 2 - zeigt, wie das kritisierte Unternehmen mit allen Mitteln versucht, die Ausstrahlung von "Bananas!" (stand am 29. September auf dem "dok.film"-Programm) zu verhindern. Was auf den ersten Blick nach einer klassischen David-gegen-Goliath-Geschichte aussieht, wird schnell zum Kampf um Grundrechte, die durch einen Großkonzern infrage gestellt werden.

Mehr zum Inhalt:

Doles Ruf ist wegen der Tätigkeiten des Konzerns in Mittelamerika schon lange angeschlagen. Der Film "Bananas!" greift einen Hauptkritikpunkt, den Einsatz von Pestiziden und Umweltgiften, auf und erzählt von Plantagenarbeitern, die Dole wegen der erlittenen gesundheitlichen Schäden wie Unfruchtbarkeit und Krebs verklagten. Doch als Gertten sein Werk am Filmfestival in Los Angeles zeigen wollte, setzte der Konzern eine Riesenmaschinerie aus Anwälten und PR-Agenturen in Gang, drohte ihm und dem Filmfestival mit Klagen und versuchte, die Produktion aus dem Verkehr zu ziehen. Gertten und sein Team gaben nicht nach, worauf Dole eine Klage wegen Verleumdung einreichte.

"Big Boys Gone Bananas!" schildert, was danach passiert: Wie die amerikanischen Medien stets nur aus der Perspektive von Dole über den schwedischen Filmemacher berichten, der einen beliebten und erfolgreichen amerikanischen Konzern in den Dreck ziehen wolle, und wie Fredrik Gertten und sein Team auf allen Ebenen persönlich angegriffen und eingeschüchtert werden.

Das Heer an Anwälten und Beratern der Dole Food Company erreicht damit allerdings nur, dass Regisseur Gertten den Fall längst nicht mehr nur als Einsatz für ein persönliches Werk sieht, sondern als Einsatz für die Meinungs- und Pressefreiheit.

