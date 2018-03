AK Test: Auf Kredit- und Leasingrechner der Banken ist kein Verlass! 1

Wichtige Angaben fehlen - Rechenergebnisse sind nicht aussagekräftig

Wien (OTS) - "Berechnen Sie Ihre Leasing- oder Kreditrate" - die Werbung für die Rechner auf den Banken-Homepages ist salopp. Aber, Vorsicht: Auf die Bankenrechner ist kein Verlass. Das zeigt ein AK Test von 15 Kredit- und Leasingrechnern. Die Werbung hält nicht, was sie halten müsste. KonsumentInnen bleiben über die Nebenkosten im Ungewissen.

Banken bieten eigene interaktive Kredit- oder Leasingrechner an, damit KonsumentIn-nen für ihre gewünschte Finanzierungssumme die Kredit- oder Leasingrate berechnen können. Solche Rechentools der Banken sind eine Form von Kreditwerbung. Für sie gibt es gesetzliche Vorgaben, um KonsumentInnen vor günstig scheinenden Lockangeboten zu schützen. So müssen wichtige Kostenangaben (Sollzins, Gesamtkreditbetrag, effektiver Jahreszins, zu zahlender Gesamtbetrag und Ratenhöhe) in einem repräsentativen Kreditbeispiel klar, prägnant und auffällig dargestellt werden. Laut OeNB-Zinsstatistik vom Juli 2013 liegt der Effektivzinssatz für neue Konsumkredite bei 6,59 Prozent, für Wohnkredite bei 2,8 Prozent.

Die AK hat 15 Rechner von Banken-Homepages unter die Lupe genommen - zehn Kredit- und fünf Leasingrechner. Das Ergebnis ist ernüchternd:

+ Keine der untersuchten Banken-Homepages hat bei ihren Rechentools die vorgesehe-nen Musterbeispiele vollständig oder richtig angegeben - so wie das im Verbraucherkre-ditgesetz vorgeschrieben ist.

+ Nur bei drei Banken findet sich überhaupt ein Kreditbeispiel. Die AK hat nachgerechnet und bei allen drei Fehler gefunden, etwa eine geringere Monatsrate durch das Nichtein-rechnen der Kontogebühr. Zwei der Musterbeispiele waren erst durch zusätzliches Ankli-cken eines Links aufrufbar. Der Link war aber nicht auffällig platziert.

+ Die meisten Banken geben in ihren Rechnern nur den Sollzins an. Kurios: Bei acht Rechnern muss der Konsument den Zins selbst auswählen. Der Nachteil ist: Es können x-beliebige und unrealistische Zinssätze eingegeben werden.

+ In allen 15 Rechnern fehlte der effektive Jahreszins. Manchmal waren durchschnittliche Zinsen zu finden. Repräsentative Zinssätze, die typische und bonitätsschwächere Kre-ditnehmer zu zahlen haben, fehlten völlig.

+ Bei allen fünf Leasingrechnern gab es gar keine Zins- oder Kostenangaben, auch auf eine verpflichtende Kaskoversicherung gab es keinen Hinweis.

Konkret zeigt der AK Test: Die Werbevorschriften für Kredite werden bei allen unter-suchten Banken nicht eingehalten. Die Web-Rechner geben daher ein höchst unvollstän-diges Bild der Kostenrealität wieder. Nebenkosten wie Konto- und Rechtsgeschäftsge-bühren oder Versicherungsprämien bleiben meist im Verborgenen.

SERVICE: Die AK Erhebung "Kredit- und Leasingrechner" auf Banken-Homepages finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

