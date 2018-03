120 österreichische Aussteller auf Weltfachmesse für Ernährung ANUGA Köln 2013

Geschäftsanbahnungen für Firmen aus dem EU-Raum, Osteuropa, Mittleren Osten, Asien und Nord- und Südamerika

Wien (OTS/PWK684) - 120 Exporteure der österreichischen Nahrungsmittelwirtschaft werden sich heuer auf der Weltleitmesse ANUGA Köln 2013 (5.10.-9.10.2013) beteiligen. 61 Firmen werden auf fünf Österreich-Ständen der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in den Bereichen Anuga Fine Food, Anuga Meat, Anuga Fresh Meat, Anuga Organic und Anuga Drinks ausstellen. Der Österreich-Stand in Halle 11.2 (Fine Food) umfasst 31 Aussteller auf 646 m2, in Halle 5.1 (Organic) 5 Aussteller auf 87 m2, in Halle 5.2 (Meat) 6 Aussteller auf 161 m2, in Halle 6.1 (Fresh Meat) 4 Aussteller auf 95 m2 und in Halle 8.1 (Drinks) 15 Aussteller auf 384 m2. Die Gesamtfläche beträgt somit 1.384 m2 (+ 183 m2 gegenüber ANUGA 2011).

24 Aussteller stellen zum ersten Mal auf einem der Österreich-Stände auf der ANUGA aus. Die Produktneuheiten umfassen Bio-Müsli, Bio-Trockenfrüchte, Bio-Energieriegel, Schweineschmalz und Grammelbrotaufstriche, Weine und Spirituosen, Wodka, alkoholfreie Getränke, Teekonzentrate, Waffeln, Feinkost, biologische Essig- und Senfspezialitäten, gefüllte Teigwaren, Kürbiskerne, Kürbiskernöl und Käferbohnen, gekühlte Milchriegel sowie Transport- und Logistik-Serviceleistungen. Das Warenangebot der traditionellen österreichischen Aussteller bietet unter anderem Süßwaren und Confiserie, Kürbiskernprodukte, Gewürze, Marmeladen, Kaffee, Suppeneinlagen, Aufstriche, Gemüsespezialitäten, Fleisch- und Wurstspezialitäten, Frischfleisch, Bio-Fruchtsäfte, Bio-Energydrinks, reines Alpenwasser sowie Milchmixgetränke. 13 Unternehmen der österreichischen Käse- und Milchwirtschaft präsentieren sich auf dem Gemeinschaftsstand der AGRARMARKT AUSTRIA (AMA) in Halle 10.1. 59 österreichische Unternehmen beteiligen sich weiters als Einzelaussteller. Mit 120 Ausstellern ist Österreich eines der bedeutendsten Ausstellerländer auf der ANUGA.

Franz Ernstbrunner von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA: "Die ANUGA KÖLN ist unangefochten die bedeutendste internationale Fachmesse für die österreichische Nahrungsmittelwirtschaft. Die österreichischen Aussteller nützen hier ihre Präsenz für intensive Kontakte zum deutschen Handel, zur Kundenpflege, zur Beobachtung des internationalen Wettbewerbs, zur Präsentation von Neuprodukten und zur Anbahnung von Geschäftskontakten zu Interessenten aus dem EU-Raum, Osteuropa, dem Mittleren Osten, Asien sowie Nord- und Südamerika."

31 österreichische Aussteller, davon 21 auf den Österreich-Ständen der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, mit insgesamt 93 Produkten werden sich im Rahmen des internationalen Innovationswettbewerbes TASTE_13 mit ihren Produktneuheiten und Produktinnovationen beteiligen. Eine internationale Jury wird die österreichischen und internationalen Produkte bewerten. Die prämierten Produktneuheiten werde im Rahmen der Anuga Pressekonferenz vor Beginn der Messe vorgestellt, in einem Produktkatalog verzeichnet und in Produktvitrinen auf der Anuga 2013 dem internationalen Fachpublikum und der Fachpresse vorgestellt.

Hier exemplarisch einige Kostproben der österreichischen Produktinnovationen:

Ennstal Milch KG: Landessa Ice Coffee Cappuccino/Vanille/Caffe Latte. Pramoleum eGen: Kürbis-Knabberkerne mit Zimt und Vanille.

Hink GmbH: Hühnerleber-Pralinen mit Wachauer Marillen.

Thurner Feinbackwaren GmbH: Zitronenstrudel.

Landgarten Herbert Stava KEG: Würzige BIO-CASHEWS.

Frank's Naturprodukte GmbH: Bio Apfel Balsamico Essig mit Pflaumensaft.

S. Spitz GmbH: Spitz Cola Fruchtaufstrich.

Zimmermann Gemüseverwertungs-GesmbH: Paprikacreme scharf - fruchtig scharfe Würze.

RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG: Rauch Bio Trio.

Biologon GmbH: Kürbiskern Crunchy.

LANDHOF GesmbH & Co KG: Chili Extra ohne Fleisch.

LANDHOF GesmbH & Co KG: Cabadip - Cabanossi Klassik mit Dip Sauce. Furore Handelsgesellschaft mbH: Feigen Senfsauce mit Holunderbeeren 100 g/Glas.

TeaTime VertriebsgmbH: TeaTime Promotionpack.

Josef Recheis GmbH: Recheis Spaghetti Aglio e Peperoncino.

Estyria Naturprodukte GmbH: "Wertvoll" Bio Käferbohnen.

Semona GmbH: Mutter Natur Kürbiskern-Walnussöl.

Lifestyle Trading GmbH & Co. KG: Mehrfrucht-Funktionsgetränk - 2B ACTIVE.

Black Bear GmbH: Black Bear Steinzeit-Nahrung.

Weingut Elfenhof: Beerenauslese "Zauberhafte Weine".

IMS Höllinger GmbH: Bio Mango.

Am dritten Messetag, Montag 7.10.2013, findet der Österreich-Abend, der traditionelle Branchentreff für die österreichische Nahrungsmittelwirtschaft, für internationale Geschäftspartner und für die lokale und internationale Presse am Österreichstand in der Halle 11.2 (ANUGA Fine Food) statt. Zahlreiche Fachdelegationen der österreichischen Nahrungsmittelwirtschaft sowie Fach-Journalisten haben bereits ihr Kommen angekündigt. Branchenexperten der österreichischen AußenwirtschaftsCenter Den Haag, Padua und New York werden die Österreichstände besuchen, Termine internationaler Handelsketten mit den österreichischen Ausstellern koordinieren und Beratungsgespräche bezüglich der Marktbearbeitung in den einzelnen Lebensmittelmärkten durchführen. "Die österreichische Nahrungsmittelwirtschaft freut sich schon heute auf zahlreichen Besuch. Genießen Sie dabei die Vielfalt der österreichischen Spezialitäten und die Gastfreundschaft unseres Landes!", so Ernstbrunner abschließend. (BS)

