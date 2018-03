Bezirksmuseum 2: Tramway-Erinnerungen mit Franz Haas

Gratis-Führungen am Mittwoch, 9.10. und Sonntag, 13.10.

Wien (OTS) - Noch bis Februar 2014 zeigt das Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) die Sonder-Ausstellung "Erinnerungen an den Betriebsbahnhof Vorgarten". Straßenbahn-Modelle, Fotoaufnahmen, Streckenpläne, Dokumente und weitere Schaustücke, darunter eine alte Schaffner-Uniform, ermöglichen einen Rückblick auf vergangene Zeiten. Zwischen 1897 und 1982 fuhren von der Großremise in der Vorgartenstraße verschiedene Straßenbahn-Typen aus. Über all diese Fahrzeuge sowie über die Geschichte des Bahnhofes erzählt der ehrenamtlich arbeitende Museumsleiter Franz Haas bei fallweisen Führungen interessante Geschichten. Am Mittwoch, 9. Oktober, ab 17.00 Uhr, sowie am Sonntag, 13. Oktober, ab 10.30 Uhr, lädt der Bezirkshistoriker wieder Groß und Klein zu einem informativen Rundgang durch die Schau ein. Beide Führungen sind gratis. Die Öffnungszeiten des Museums: Mittwoch von 16.00 bis 18.30 Uhr, Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auskünfte dazu:

Telefon 4000/02 127 (mitunter Anrufbeantworter).

Tipp für Dienstag, 15.10.: Dia-Vortrag "Die Rotunde"

Von Anfang April bis Ende Juni war in den Museumsräumen in der Karmelitergasse 9 die Ausstellung "Die Rotunde" zu sehen. Die Schau dokumentierte die Historie des Kuppelbauwerks im Wiener Prater, vom Bau für die "Weltausstellung" bis zur Vernichtung durch einen Brand. Auf Grund des damaligen Publikumsandrangs halten die zwei Kuratorinnen am Dienstag, 15. Oktober, einen kostenlos zugänglichen Lichtbilder-Vortrag. Beginn: 18.30 Uhr. Nach den Rückblicken auf das Geschehen in den Jahren 1873 bis 1937 plaudern Luise Rauchenberger sowie Gertraud Rothlauf mit den Besuchern über die Rotunde. Informationen zu vielfältigen Veranstaltungen im Leopoldstädter Bezirksmuseum per E-Mail: bm1020 @ bezirksmuseum.at.

