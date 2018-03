Wiesn, Apfelfest und Weltrekorde - das ist der Oktober im Wiener Prater

Wien-Prater (OTS) - Der Oktober bringt hoffentlich noch den einen oder anderen sonnigen Tag, den man im Wiener Prater genießen kann. Aber völlig wetterunabhängig zeigen sich die Attraktionen, die derzeit in aller Munde sind: Die Wiesn und die Weltrekorde!

Wiener Wiesn-Fest 2013

Wiener Wiesn Fest - noch bis zum 6. Oktober auf der Kaiserwiese im Wiener Prater

Trachtig, ausgelassen, fröhlich und charmant präsentiert sich das Wiener Wiesn-Fest auch heuer. Das größte Volksfest Österreichs lockt mit zünftigem rot-weiß-rotem Volksmusik Programm, mit deftiger Kulinarik und natürlich mit dem Hopfengold.

Tickets erhält man am Infopoint am Riesenradplatz!

Infos: www.wienerwiesen-fest.at

Wiener Wiesn-Afterparty

Bis 5. Oktober täglich von 19:00 bis 1:00 Uhr in Kolariks Himmelreich

Wer noch nicht nach Hause gehen will, kann die Wiesn-Stimmung in Kolariks Himmelreich bei der After Party noch etwas verlängern. Infos: www.kolarik.at

Weltrekorde im Wiener Prater

Der 6. Oktober ist Weltrekordtag!

Am 6. Oktober, dem heurigen Schlusstag, wird sich Österreichs größtes Volksfest, das Wiener Wiesn-Fest, mit dem Weltrekord der meisten Trachtenpaare auf einem Platz, im Guinness Buch der Rekorde verewigen. Gleich danach werden die Trachtenpaare am Riesenradplatz noch den zweiten Weltrekord-Versuch unterstützen und anfeuern, jenen von Franz "The Austrian Rock" Müllner! Neben weit über 20 Weltrekorden in den letzten Jahren, will Franz Müllner am 6. Oktober Unmögliches möglich machen: er wird die 450 Tonnen schwere Eisenkonstruktion des 65 Meter hohen Riesenrades aus eigener Kraft ziehen!

Infos: www.praterservice.at

Apfelfest im Wiener Prater

am 6. Oktober, 11:00 Uhr, Praterfee

Am Sonntag, den 6. Oktober 2013 feiert Kokariks Praterfee das beliebteste Obst der Österreicher. Das traditionelle Familienfest rund um den Apfel startet um 11.00 Uhr und bietet ein herbstliches Vergnügen für Groß und Klein. Auf die jungen Gäste warten spannende Spielereien, wie der Apfelschälwettbewerb, Apfelpizza backen, Apfeldosenschießen und noch vieles mehr.

Infos: www.kolarik.at

