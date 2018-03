Die UEFA Europa League auf Sky mit Lars Söndergaard als Co-Kommentator

Ex-Salzburg-Coach kommentiert Auswärtsmatch der Bullen bei Esbjerg

Rapid trifft in Wien auf Dynamo Kiew

Mit den Sky-Experten Hans Krankl und Michael Konsel

Nach dem überzeugenden 4:0-Auftaktsieg gegen Elfsborg geht es für Red Bull Salzburg ins dänische Esbjerg. Dort treffen die Salzburger am morgigen Donnerstag in der UEFA Europa League auf jene Elf, die am ersten Spieltag mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Standard Lüttich ebenfalls drei Punkte einfuhr. Sky überträgt die Partie ab 21.00 Uhr live auf Sky Sport Austria und Sky Sport HD 5 sowie in der Konferenz auf Sky Sport HD 1.

Neben Kommentator Martin Konrad nimmt am Donnerstagabend Lars Söndergaard Platz. Söndergaard war insgesamt fast zehn Jahre in Österreich tätig, trainierte Austria Salzburg, Austria Wien, den GAK, Wacker Innsbruck und werkte zudem als Akademieleiter von Red Bull Salzburg. Derzeit trainiert der 54-Jährige die Mannschaft von SonderjyskE in der dänischen Superliga und musste erst am Sonntag eine 1:4-Niederlage gegen Esbjerg einstecken.

Analysiert wird die Partie zusätzlich von Sky-Experte Michael Konsel, der sich bereits um 18.30 Uhr mit Moderator Gerfried Pröll aus dem Sky-Studio in Wien meldet und die Zuseher auf das erste Europa-League-Heimspiel der Saison von Rapid Wien einstimmt. Die Hütteldorfer empfangen ab 19.00 Uhr die ukrainische Spitzenmannschaft Dynamo Kiew, bei der mit Aleksandar Dragovic ein Österreicher in der Defensive die Fäden zieht. Für Sky-Experte Konsel ist dieses Spiel auch eine kleine Reise in die Vergangenheit: 1996 schaltete der SCR mit Keeper Konsel die Ukrainer auf dem Weg in die UEFA Champions League aus.

Sky überträgt live auf Sky Sport Austria und Sky Sport HD 4 sowie in der Konferenz auf Sky Sport HD 1. Im Ernst-Happel-Stadion analysiert Sky-Experte Hans Krankl. Die Partien von Rapid und Salzburg sind für Sky-Kunden auch unterwegs via Sky Go empfangbar.

Der 2. Spieltag der UEFA Europa League auf Sky

Donnerstag, 3. Oktober

18.30 Uhr

SK Rapid Wien - Dynamo Kiew

FC Sevilla - SC Freiburg

In der Konferenz zusätzlich:

KRC Genk - FC Thun

Slovan Liberec - GD Estoril Praia

21.00 Uhr

Esbjerg fB - FC Salzburg

APOEL Nikosia - Eintracht Frankfurt

In der Konferenz zusätzlich:

IF Elfsborg Boras - Standard Lüttich

Girondins Bordeaux - Maccabi Tel Aviv

