AVISO: U2-Eröffnung am 5. Oktober - Medientermin

Wien (OTS) - Am Samstag, den 5. Oktober 2013, wird die Verlängerung der U2 von der Station Aspernstrasse zur Station Seestadt und die Verlängerung der Straßenbahnlinie 26 vom Kagraner Platz zur Hausfeldstraße in Betrieb genommen.

Vizebürgermeisterin Renate Brauner, Bezirksvorsteher Norbert Scheed und Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer eröffnen die neuen Strecken.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Ablauf:

* Fahrt mit dem ersten 26er von der Station Kagraner Platz zur U2-Station Hausfeldstraße mit Zwischenstopp in der in Hochlage über dem Gewerbepark errichteten Station "Gewerbepark" (ausschließlich für MedienvertreterInnen).

* Eröffnung der U2 in der Station Hausfeldstraße durch Brauner, Steinbauer und Scheed.

* Weiterfahrt mit dem U-Bahnfestzug zur Endstation Seestadt, wo die Eröffnungsansprachen stattfinden.

Bitte merken Sie vor:

Zeit: 5. Oktober 2013, 10.00 Uhr (Abfahrt)

Ort: Haltestelle der Linie 26 am Kagraner Platz

