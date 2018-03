Eton Institute erhält Österreichs erste EAQUALS Zertifizierung

Wien (OTS) - Eton Institute wurde als einziges Sprachinstitut Österreichs von EAQUALS für seine hohen Qualitätsstandards ausgezeichnet. Studenten erhalten ab jetzt ein EAQUALS geprüftes Sprachzertifikat, welches weltweit anerkannt und angerechnet werden kann.

Eton Institute, das Weiterbildungsinstitut in 1010 Wien, kündigt seine herausragende Leistung in der Verleihung der international anerkannten Akkreditierung von EAQUALS an, die an einige weltweit ausgewählte Sprachschulen, welche den höchsten Qualitätsstandards im Sprachtraining entsprechen, vergeben wird.

Damit ist Eton Institute das erste und einzige Sprachinstitut in Österreich, welches von EAQUALS für seine hochwertigen Dienstleistungen innerhalb, sowie außerhalb der Sprachkurse, zertifiziert ist.

Es bestätigt auch, dass Eton Institutes Sprachkurse nach dem "Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen" (GERS) des Europarats aufgebaut sind, welche international anerkannt und akkreditiert werden können.

Susanna Dammann, Direktorin des EAQUALS Akkreditierungs- und Beratungservice, kommentierte: "Eton Institute wurde im Juni 2013 von EAQUALS geprüft und erfüllte die hohen Qualitätsstandards, welche benötigt werden, um eine EAQUALS-Akkreditierung erhalten zu können.

Der Unterricht, die Kursprogramme, die Kursorganisation, sowie die Lernressourcen und die Prüfungen wurden alle als hoch qualifiziert bewertet. Das Institut kümmert sich sehr um das Zufriedenheit seiner Kunden und MitarbeiterInnen. Alle öffentlichen Materialien sind inhaltlich transparent und akkurat."

"Wir sind sehr erfreut und stolz darauf, die höchste Qualität in allen unseren Dienstleistungen für unsere Studenten bieten zu können", merkte Oana Toma, Operations Executive bei Eton Institute an. "Die Zertifizierung bestätigt, dass Eton Institute seinen Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung der Qualität des Unternehmens nachgeht. EAQUALS ist bekanntlich ein Maß dafür, und wir freuen uns, dass unsere Standards nach einer strengen Inspektion verifiziert wurden ", fügte sie hinzu.

1991 gegründet, ist EAQUALS eine Europäische Vereinigung von zertifizierten Sprachtrainern, welche darauf zielen, die Qualität von modernen Sprachinstituten für Lernende zu garantieren.

Studenten des Eton Institutes werden künftig ein international anerkanntes Zertifikat erhalten, welches kompetente Sprachkenntnisse bestätigt. Eton Institute bietet über 100 Sprachen in Form von Gruppen-, Privat- und Semi-Privaten Kursen an. Mehr Informationen zu Eton Institutes EAQUALS Zertifizierung finden Sie unter

http://eton.at/de/index.php/equals.html

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

Rückfragen & Kontakt:

Oana Toma

Operations Executive

Graben 30, 1010 Wien

Tel.: +43 1 8907995

oana.toma @ eton.at