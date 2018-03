Annaberg-Amoklauf: Kardinal Schönborn feierte Trauergottesdienst

Wiener Erzbischof bei Gottesdienst mit Angehörigen, Blaulichtorganisationen und politischen Spitzenvertretern: "Grundwasserspiegel der Mitmenschlichkeit im Land ist nicht abgesunken"

Wien, 01.10.13 (KAP) Mit einem Trauergottesdienst wurde am Dienstagabend im Wiener Stephansdom der Opfer des Amoklaufs im niederösterreichischen Annaberg von Mitte September gedacht. Die große Anteilnahme der Menschen in ganz Österreich habe gezeigt, dass der "Grundwasserspiegel der Mitmenschlichkeit" im Land nicht abgesunken ist, unterstrich Kardinal Christoph Schönborn in seiner Predigt. Das "Drama von Annaberg" habe "niemanden gleichgültig gelassen", die vom Papst befürchtete "Globalisierung der Gleichgültigkeit" habe in Österreich nicht Platz gegriffen, sagte Schönborn vor den Angehörigen der Opfer, vor den Vertretern der Blaulichtorganisationen und zahlreichen politischen Spitzenvertretern.

Die Ereignisse in Annaberg hätten durch die Sinnlosigkeit des Todes der drei Polizisten und des Sanitäters hindurch "spüren lassen, dass wir Menschen zusammengehören". Die Frage nach dem "Warum" bleibe schmerzhaft unbeantwortet, es bleibe nur dankbar zu sein dafür, "dass einige aus unserer Mitte das größte Geschenk der Freundschaft bewiesen haben, indem sie ihr Leben für andere eingesetzt haben", sagte der sichtlich bewegte Wiener Erzbischof.

Zugleich dankte Schönborn den Blaulichtorganisationen für ihren Einsatz: "Im Paradies braucht es keine Polizei, keine Rettung, keine Feuerwehr. Das alles brauchen wir nur in dieser unvollkommenen Welt, in der es Unglück, Not und das Böse gibt." Der tragische Tod der Polizisten und des Sanitäters seien daher "Anlass, die Dankbarkeit für hervorragende Arbeit von Polizei, Rettung und Feuerwehr deutlich zum Ausdruck zu bringen."

An dem Gottesdienst nahm u.a. der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen, teil. Seitens der Politik kamen u.a. Bundespräsident Heinz Fischer, Vizekanzler Michael Spindelegger sowie die Minister Johanna Mickl-Leitner, Maria Fekter, Gabriele Heinisch-Hosek, Rudolf Hundstorfer, sowie mehrere Staatssekretäre, Clubobleute und Landeshauptleute in den Stephansdom.

