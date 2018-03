WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Tu felix Austria - von Hans-Jörg Bruckberger

Mit Blick auf Washington und Rom weiß man die heimische Politik zu schätzen

Wien (OTS) - Amerika steht still, die Börsen vor dem Abgrund - ja, die gesamte Konjunkturerholung ist in Gefahr. Kommentatoren neigen mal wieder zur Übertreibung. So dramatisch ist die Situation noch nicht. Und auch nicht einzigartig. Die Historie zeigt, dass es solche "Government Shutdowns" mehrfach gegeben hat, zuletzt unter Präsident Bill Clinton. Daraus schöpft Barack Obama Hoffnung. Denn Clinton ging Mitte der 1990er-Jahre als politischer Sieger seiner Auseinandersetzung mit den Republikanern hervor. Interessanterweise waren einige Vertraute Obamas seinerzeit Schlüsselfiguren im Clintonschen Budgetstreit.

Die Märkte reagieren vorerst bemerkenswert gelassen, keineswegs panisch. Das gilt im Übrigen auch für eine andere große Volkswirtschaft, in der ebenfalls eine politische Krise herrscht: In Italien steht die Regierung Letta mit dem Rücken zur Wand, nachdem die Berlusconi-Partei ihren Rückzug aus der Koalition angekündigt hat. Die beiden Politkrisen haben eine Gemeinsamkeit: Letztendlich geht es um parteipolitische, zum Teil gar persönliche Befindlichkeiten. Innenpolitische Machtspiele werden auf dem Rücken des Gemeinwohls ausgetragen.

Allein das macht einem schon Angst. Und natürlich bergen beide Fälle durchaus Sprengstoff. Dass in den USA nun Museen und Nationalparks geschlossen haben, ist eine Sache - dass der Kongress aber vor Mitte Oktober die Verschuldungsgrenze neuerlich anheben muss, da der Staat sonst zahlungsunfähig wäre, eine andere. Die teilweise Schließung öffentlicher Einrichtungen kostet laut Wirtschaftsforschern mindestens 300 Millionen US-$ pro Tag. Das kann die 15,7-Billionen-Volkswirtschaft verkraften. Verschärft sich die Situation, droht ein Überschwappen auf die allgemeine Stimmung und die Konsumausgaben. Ein 21-tägiger Shutdown wie unter Clinton würde die Konjunktur laut Schätzungen 0,9 bis 1,4 Prozentpunkte an Wachstum kosten. Bei derzeit 2,5 Prozent BIP-Plus wäre das schmerzhaft.

In Anbetracht dieser Entwicklungen gewinnt die heimische politische Konstellation glatt an Charme. Dass Österreich wieder auf eine Große Koalition zusteuert, sehen viele kritisch. Man befürchtet zurecht weiteren Reformstau. Im Vergleich leiden wir damit freilich auf hohem Niveau.

