Pressekonferenz anlässlich der Präsentation des Projektes WIENER STAATSOPER livestreaming

Wien (OTS) - Ab Ende Oktober werden ausgewählte Opern- und Ballettvorstellungen der Wiener Staatsoper als Livestreams in höchster Qualität weltweit über Internet und auf Samsung SmartTV gezeigt. Bei einer Pressekonferenz (Deutsch/Englisch) am 15. Oktober 2013, 18.00 Uhr werden in der Wiener Staatsoper alle Details präsentiert.

Interessierte MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen, vor Ort oder per Livestream an der Pressekonferenz teilzunehmen.

Anmeldung notwendig: Per E-Mail an press @ wiener-staatsoper.at kann das Akkreditierungsformular angefordert werden.

Datum: 15.10.2013, 18:00 - 19:30 Uhr



Ort:

Wiener Staatsoper Gustav Mahler-Saal

Opernring 2, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Staatsoper

MMag. André Comploi

Pressechef

Tel.: (+43/1) 51444/2308

andre.comploi @ wiener-staatsoper.at

www.wiener-staatsoper.at