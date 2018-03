"Am Punkt" mit Sylvia Saringer - Thema: Reformregierung - nein, danke!

Mittwoch, 2. Oktober 2013, 22.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Gewählt und abgewählt gleichzeitig! Faymann und Spindelegger könnten zwar wieder miteinander regieren - doch aus dem Süden ziehen dunkle Gewitterwolken auf. In der Steiermark wurden Rot und Schwarz von einem blauen Wählersturm weggefegt. SPÖ und ÖVP haben dort wichtige Veränderungen eingeleitet - dafür gab's die Rote Karte. Die FPÖ ist Nummer 1. Welchen Handlungsspielraum hat also die neue Koalition? Reformregierung - nein danke! Wissen die Österreicher eigentlich was sie wollen?

Darüber diskutiert Sylvia Saringer live im Studio mit Werner Amon (Klubobmann-Stellvertreter des ÖVP Parlamentsklubs), mit Peter Hajek (Meinungsforscher) sowie mit Manfred Ritzinger (Bürgermeister von Pichl-Kainisch und Mitglied der Steirischen Gemeindeinitiative). Der SPÖ-Bürgermeister von Pichl-Kainisch im Bezirk Liezen, ist einer der schärfsten Kritiker der Gemeindestrukturreform. Das SPÖ-Urgestein ist vor wenigen Tagen mit 13 weiteren Genossen aus der Partei ausgetreten. Man sei in Sachen Fusionen von der Landesspitze ignoriert worden. Ein Vertreter der FPÖ ist angefragt. Als Analysegast ist Daniela Kittner von der Tageszeitung "Kurier" zu Gast.

Bei "Am Punkt" wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Meinungsforschungs-Tool kommt wöchentlich bei der Live-Diskussion zum Einsatz. Diese Woche ist -unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "In welchen Bereichen sehen Sie den größten Reformbedarf?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

