José Carreras Gala: Sky und Mainstream Media neue Partner

München (ots) -

- Benefiz-Gala wird am 19. Dezember unverschlüsselt und für jeden empfangbar über vier digitale TV-Sender in Deutschland, Österreich und Schweiz sowie als Livestream im Internet ausgestrahlt

- Pressekonferenz mit José Carreras, Brian Sullivan und Gottfried Zmeck am 7. November 2013 bei Sky

Neue Partner für die langfristig erfolgreichste Charity-Gala im deutschen Fernsehen: Sky Deutschland und Mainstream Media präsentieren die 19. José Carreras Gala und strahlen die Show gemeinsam am 19. Dezember ab 20.15 Uhr live und unverschlüsselt über die TV-Sender Sky Christmas HD, GoldStar TV, Romance TV und Heimatkanal aus. Die Benefiz-Gala wird damit für alle Zuschauer, also auch für Nicht-Abonnenten, in ganz Europa über Satellit sowie in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusätzlich über die Kabelnetze digital empfangbar sein. Außerdem wird die Show via Livestream im Internet übertragen.

José Carreras: "Leukämie muss heilbar werden - immer und bei jedem. Mein treues Publikum, meine bekannten Gäste und ich kämpfen deshalb engagiert, um dieses Ziel zu erreichen. Unsere neuen Partner stehen für Exzellenz und Qualität. Unser gemeinsames Ziel ist eine nachhaltige und langfristige Partnerschaft, um auch künftig Forschungs-, Infrastruktur- und Sozialprojekte zu unterstützen. Seit Jahrzehnten ist die Gala mit ihrer einzigartigen Kombination aus Information und Unterhaltung ein wesentliches TV-Ereignis, um über Leukämie aufzuklären sowie Betroffenen und deren Familien Unterstützung zu geben. Sowohl die José Carreras Leukämie-Stiftung als auch ich fühlen uns verpflichtet, diese wichtige Arbeit fortzuführen."

Brian Sullivan, Vorstandsvorsitzender der Sky Deutschland AG: "Vor Leukämie ist niemand gefeit. Es ist uns deshalb eine Ehre, Weltstar José Carreras und die gemeinnützige José Carreras Leukämie-Stiftung bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen. Der Kampf gegen Leukämie ist ein wichtiges Anliegen für unser Gemeinwohl, wir haben deshalb keine Sekunde gezögert, die Gala unverschlüsselt auszustrahlen. Die José Carreras Gala wird einer der Höhepunkte in unserem Vorweihnachtsprogramm sein. Ich bin mir sicher, dass dieser Abend für alle Zuschauer, egal ob Sky Abonnent oder nicht, zu einem besonderen Moment wird."

Gottfried Zmeck, Vorstandsvorsitzender der Mainstream Media AG: "José Carreras genießt bei unserem Publikum hohes Ansehen: als Künstler, Weltstar und engagierter Bürger, der sich mit ganzer Kraft dafür einsetzt, die heimtückische Krankheit Leukämie zu besiegen. Die alljährliche José Carreras Gala ist eine der ganz großen TV-Marken und fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Wir freuen uns, dieses hochwertige Programm auf allen unseren Sendern auszustrahlen und den damit verbundenen guten Zweck zu unterstützen."

Wie in den Vorjahren hat bereits hinter den Kulissen die heiße Phase der Vorbereitungen begonnen. Welche prominenten Künstler in diesem Jahr José Carreras unterstützen, wer die Show neben dem Star-Tenor moderiert, aus welcher Stadt die Show gesendet wird und viele weitere Informationen rund um die Gala werden José Carreras, Brian Sullivan und Gottfried Zmeck auf einer Pressekonferenz am 7. November bekannt geben.

Durch die unverschlüsselte TV-Ausstrahlung ist es jedem Fernsehzuschauer mit einem digitalen Receiver in Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich, die Show wie in der Vergangenheit über Satellit oder Kabel live und selbstverständlich kostenlos zu verfolgen. In der Regel sind die Sender Sky Christmas HD, GoldStar TV, Heimatkanal und Romance TV bereits auf allen Digital- Receivern vorhanden. Nähere Informationen zur Empfangbarkeit gibt es unter www.sky.de/josecarrerasgala

Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung Konto: 319 96 66 01 BLZ: 700 800 00 Commerzbank AG München SWIFT-BIC.: COBADEFFXXX IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01 Spenden-Telefonhotline: 01802 400 100 (aus dem Ausland: 0049 1802 400 100) Spenden-SMS: 81190 Kennwort: Blutkrebs

Rückfragen & Kontakt:

Torsten Fricke

Mobil: 0171 4158329

Email: t.fricke @ tv-media.de