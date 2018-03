AUVA-Präventions-Charta: Ergebnisse veröffentlicht

Wien (OTS) - Bisher hat ein gemeinsames österreichisches Begriffsverständnis gefehlt. Nun ist das anders: Auf Einladung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) haben mehr als 150 Teilnehmer während der Gesundheitsgespräche in Alpbach an der Veranstaltungsreihe "Präventions-Charta Österreich" teilgenommen.

Gemeinsam haben dort die wichtigsten Stakeholder in der Gesundheitslandschaft, darunter Vertreter der Sozialversicherungen, von Bund und Ländern und viele andere diskutiert und sich auf ein gemeinsames Arbeitsverständnis geeinigt, das die Begriffe Prävention (nach den verschiedenen Ebenen Primär-, Sekundär-, Tertiär- sowie Verhaltens- und Verhältnisprävention) und Gesundheitsförderung umfasst.

Die Ergebnisse dieser Diskussion wurden von der AUVA zusammen getragen und sind nun unter www.praevention-oesterreich.at abrufbar.

Präventionslandkarte geplant

Doch bei den Begriffen soll es nicht bleiben: "Wir wollen jetzt einen Ist-Stand erheben um uns gemeinsam besser abzustimmen", sagt die Obfrau der AUVA, KommR Renate Römer. Um diesen Ist-Stand zu erheben, schlägt die Obfrau vor, dass alle Organisationen ihre Präventionsaktivitäten bekannt geben. Diese werden dann in einer Präventionslandkarte zusammengefasst, damit eine umfassende Übersicht über alle Präventionsaktivitäten in Österreich entsteht. Nachfolgend sollten Best-Practice Modelle ausgewählt und bestimmt werden, die dann im Sinne der Gesundheitsreform in ganz Österreich zum Einsatz kommen. Dies ist ein weiterer Schritt für mehr gesunde Lebensjahre für alle Österreicherinnen und Österreicher.

