YOUTAILOR erfindet sich neu / Der Berliner Online-Maßhemden-Hersteller startet mit neuer Webseite, eigenen Kollektionen und neuer Markenstrategie

Der Online-Maßhemden-Anbieter YOUTAILOR (www.youtailor.de) präsentiert sich fortan mit einer vollkommen neuen Webseite und einem erweiterten Sortiment. Neben dem neuen Markenauftritt, startet das Unternehmen erstmals auch mit drei eigenen Kollektionen. Durch die Gewinnung neuer Produzenten und Lieferanten konnten sowohl die Qualität, als auch die Lieferzeit deutlich verbessert werden. Nächste Ziele: Internationalisierung und Sortimentsausbau.

Berlin, den 01.10.2013: YOUTAILOR - Europas führender Maßmoden-Online-Shop - startet mit einem neuen Markenkonzept und vielen Neuerungen. Privatmann, Geschäftsmann, Weltmann - so nennt YOUTAILOR seine drei Hemdenkollektionen. Die Namen sind Programm -und eine Neuheit in der Unternehmensgeschichte. Bisher lag der Fokus primär auf dem innovativen 3D-Maßhemden-Designer, welcher dem Nutzer ermöglicht, selbstdesignte Hemden zu entwerfen. Durch den einfachen Selbstvermessungsprozess wird das individuell gestaltete Hemd in Einzelfertigung zum Maßhemd.

"Mit der Neuausrichtung unserer Marke und unseren Kollektionen beginnt eine neue Ära in der Firmengeschichte", sagt Geschäftsführer Fred Klinkert, "Wir sind nicht mehr nur Anbieter einer einzigartigen und sehr innovativen Technologie, sondern vor allem ein Mode-Unternehmen. Unser umfangreiches technologisches Know-how verbinden wir nun mit kreativer Fashion-Expertise. Unsere Kunden können nach wie vor selbst designen, aber auch ein Design aus einer der Kollektionen wählen - und dies nun mit einer einmaligen Benutzerfreundlichkeit. Mit unserem Design und unseren Kollektionen positionieren wir uns zwischen Olymp und Ralph Lauren. Für jeden Anlass bieten wir alle klassischen Basics, aber auch ausgefallenere Stoffe und Designs."

Zudem konnten durch die Verlagerung der Produktion von Asien nach Europa und die Zusammenarbeit mit neuen europäischen Lieferanten, Qualität und Lieferzeit deutlich optimiert werden. Seit Sommer dieses Jahres lässt YOUTAILOR seine Maßhemden bei einem Hersteller produzieren, der auch Hemden für bekannte Premium-Marken herstellt. Ebenfalls verbessert wurden die Passform der Hemden, sowie der dazugehörige Selbstvermessungsprozess.

Als nächstes stehen die kontinuierliche Sortimentsausweitung und die Internationalisierung auf der Agenda des derzeit neunköpfigen Teams um den neuen Geschäftsführer Fred Klinkert: "Mit YOUTAILOR bewegen wir uns ganz klar auf einem sogenannten Blue Ocean. Durch die technische sowie logistische Komplexität unseres Modells, gibt es im Online-Bereich weltweit bis auf ein bis zwei Ausnahmen keinen relevanten Wettbewerb. Insofern sehen wir enormes Potenzial in der anstehenden Internationalisierung. Schon heute versenden wir 30% unserer Pakete außerhalb des DACH Raumes."

Klinkert hatte die Führung des Unternehmens im April dieses Jahres übernommen. Zuvor war er bei Rocket Internet als Manager Global Venture Development für den Aufbau und die Entwicklung mehrerer Unternehmen (Zalando, Payleven, Glossybox) tätig.

Über die Kollektionen

PRIVATMANN

Unsere PRIVATMANN Kollektion zeichnet sich durch gemusterte, farbenfrohe Stoffe und akzentsetzende Kontraste, Knöpfe und Garne aus. Mit lockerem Fit lassen sich unsere Casual Hemden perfekt mit Chino und Jeans kombinieren und bilden eine hervorragende Kombination mit legeren Leder-Schuhen oder stylischen Sneakers.

GESCHÄFTSMANN

Dies ist unsere Business Kollektion, die neben absolut klassischen Stoffen, auch Hingucker für den Joballtag bietet. Mit einer perfekten Passform und einem optimalem Tragekomfort ist die GESCHÄFTSMANN Kollektion ein modischer Erfolgsfaktor für den Junior Manager und den CEO.

WELTMANN

Besondere Designs für besondere Anlässe - mit edlen, feingemusterten Stoffen und aufwändiger Webart, können diese Hemden nicht nur zu entspannten Cocktail-Partys, sondern auch zu festlichen Abendveranstaltungen getragen werden. Idealerweise mit Schleife und Einstecktuch - Suit up!

