ORF III, Bank Austria und Filmarchiv Austria heben den zweiten "Filmschatz Österreich"

Christiane Hörbiger übernimmt die Patronanz für drei weitere prägende Filme der Nachkriegszeit

Wien (OTS) - Im Oktober 2013 setzt ORF III die erfolgreiche Kooperation des Vorjahres mit dem österreichischen Filmarchiv und der Bank Austria fort und präsentiert prägende österreichische Spielfilme aus der Nachkriegszeit. Aufwendig restauriert kommen die verlorenen und zu Unrecht vergessenen Filmschätze wieder zurück auf die heimischen Bildschirme.

Die Bank Austria als Rechteinhaber hat gemeinsam mit dem Filmarchiv Austria die Filme aufwendig restauriert. Gemeinsam mit ORF III wird es nun möglich, diese Filme nach vielen Jahrzehnten auszustrahlen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

ORF III freut sich, dass die Grande Dame der Schauspielkunst, Christiane Hörbiger, deren Familie wie keine andere das Filmgeschehen der Zweiten Republik geprägt hat, auch für diese drei Filme wieder die Patronanz übernimmt. Im Rahmen einer ganz persönlichen Anmoderation führt die Schauspielerin, die in diesem Monat ihren 75. Geburtstag feiert und die im ORF in einem Porträt sowie in zahlreichen Filmen zu sehen ist (Details unter presse.ORF.at) in Inhalt und Hintergründe der Filme ein.

Nachdem Ende vergangenen Jahres die ersten drei Filmschätze gezeigt wurden - "Das andere Leben", "Gottes Engel sind überall" und "Maresi" - folgen nun die nächsten drei Filmjuwele. Am 4. Oktober zeigt ORF III "Der Feldherrenhügel" aus dem Jahr 1953, eine sarkastische Komödie aus der k. u. k. Zeit mit Paul Hörbiger, Ernst Waldbrunn und Heinz Conrads unter der Regie von Ernst Marischka. In der Woche drauf, am 11. Oktober, folgt das Kriegsliebesdrama "An klingenden Ufern" nach dem Drehbuch von Alexander Lernet-Holenia mit Schauspiellegende Curd Jürgens und Marianne Schönauer. Der Spielfilm "Singende Engel" aus dem Jahr 1947 erzählt am 18. Oktober die Geschichte der Wiener Sängerknaben, spielt zu Beginn des 19. Jahrhunderts und lässt als Protagonisten u. a. Joseph Haydn - als alten Herrn in seinen letzten Lebensjahren - und Franz Schubert - als zehnjährigen Wiener Sängerknaben - auftreten.

Zwei weitere Filme, "Praterherzen" (1953) und "Das Siegel Gottes" (1949), werden im kommenden Frühjahr den Abschluss der Filmschatz-Reihe bilden.

Die Bank Austria ist Rechteinhaber von rund 35 österreichischen Filmen aus der Nachkriegszeit der 40er und 50er Jahre. Die Finanzierung, die Restaurierung und die Ausstrahlung verstehen alle drei Kooperationspartner als wichtigen Beitrag zur Bewahrung dieses kulturellen Erbes Österreichs und als zentralen Aspekt zur Wahrung des Gedächtnisses des Landes.

Zu den Filmen

"Der Feldherrenhügel": 4. Oktober, 20.15 Uhr

Die 1953 produzierte Komödie dreht sich um einen Oberleutnant, der ausgerechnet an seinem Hochzeitstag bei einem Abschiedskuss mit der ehemaligen Geliebten von der Schwiegermutter ertappt wird. Daraufhin wird er zu einem entlegenen Regiment versetzt, beginnt sich dort zutiefst nach seiner Pensionierung zu sehnen und versucht deshalb vergeblich, alles falsch zu machen. Launig-sarkastisch wird eine Episode aus einer Zeit erzählt, als Österreich noch Kaiserreich und Großmacht war. Nicht ohne Grund wurden bewährte Kabarettisten wie Ernst Waldbrunn und Heinz Conrads vor die Kamera geholt.

Paul Hörbiger spielt einen amtsmüden Oberst, der gegen die prestigeträchtigen Karrierewünsche seiner Frau ankämpft. Hans Holt agiert als liebenswerter Filou und Annemarie Düringer mimt seine auf Revanche sinnende Braut. Regie führte Ernst Marischka, der später mit den drei "Sissi"-Spielfilmen mit Romy Schneider seinen größten Erfolg feierte.

"An klingenden Ufern": 11. Oktober, 20.15 Uhr

Der Film aus dem Jahr 1948 erzählt die Liebesgeschichte zwischen der jungen Krankenschwester Maria und dem verwundeten Soldaten Stefan. Man verspricht sich, nach dem Krieg zu heiraten. Später bekommt Maria die Nachricht, dass Stefan gefallen sei, und gibt nach langem Drängen einem anderen das Jawort. Eines Tages jedoch kehrt der schon Totgesagte aus dem Krieg heim und findet seine ehemalige Braut als Ehefrau eines anderen vor. Und so beginnt das Liebesdrama. Denn Maria, die noch immer Stefan liebt, kann nun nicht mehr zu ihm zurück.

Unter der Regie von Hans Unterkircher sind auch spätere große Stars zu sehen, darunter Schauspiellegende Curd Jürgens. Die weibliche Hauptrolle verkörpert Marianne Schönauer, die während der Zeit des Nationalsozialismus Berufsverbot hatte, weil sie als Halbjüdin galt. Sie wird nach 1945 zu einer gefeierten Schauspielerin. Für die symphonische Musik zeichnen die Wiener Philharmoniker verantwortlich, das Drehbuch stammt vom Schriftsteller Alexander Lernet-Holenia.

"Singende Engel": 18. Oktober, 20.15 Uhr

"Singende Engel", ein Film aus dem Jahr 1947, erzählt die Geschichte der Wiener Sängerknaben. Er spielt zu Beginn des 19. Jahrhunderts und lässt als Protagonisten unter anderen Joseph Haydn - als alten Herrn in seinen letzten Lebensjahren - und Franz Schubert - als zehnjährigen Wiener Sängerknaben - auftreten. Haydn, Schubert und die Wiener Sängerknaben dienen als Botschafter der "Kulturnation Österreich". Der zerstörte Stephansdom erscheint als ein Symbol der verletzten "österreichischen Seele". In den Hauptrollen sind u. a. Hans Holt und Inge Konradi zu sehen. Regie führte Gustav Ucicky, einer der führenden Regisseure in der NS-Zeit. "Singende Engel" war der erste Film, den Ucicky nach Aufhebung des aufgrund seiner Tätigkeit in der NS-Zeit gegen ihn verhängten Berufsverbots machte; in der NS-Zeit hatte er u. a. für den umstrittenen antipolnischen Propagandafilm "Heimkehr" aus dem Jahr 1941 verantwortlich gezeichnet.

